Spotify accueillera sa toute première expérience de concert virtuel

Spotify a annoncé aujourd’hui organiser sa toute première expérience de concert virtuel avec The Black Keys, Rag’n’Bone Man, Bleachers, Leon Bridges et Girl in red.

Au cours des derniers mois, le service de streaming musical a amélioré sa plate-forme en intégrant des podcasts, en achetant des émissions exclusives et en hébergeant désormais une expérience de concert virtuel.

Nous savons que les fans se soucient profondément de soutenir les artistes et de se connecter avec leur musique à travers des performances en direct. Et tandis que certaines régions du monde commencent à s’ouvrir, nous reconnaissons que tout le monde n’est pas encore à l’aise ou en mesure d’assister à des événements en personne. Ces spectacles permettront aux fans de découvrir et de soutenir leurs artistes préférés tout en se plongeant dans une expérience de style performance dont ils rêvent.

Du 27 mai et tous les jeudis au 24 juin, les gens pourront profiter des concerts des artistes annoncés ci-dessus. Chaque billet coûtera 15 $ (plus taxes) et vous n’avez pas besoin d’être abonné à Spotify pour profiter des spectacles. Ces concerts préenregistrés dureront de 40 à 75 minutes de plus. Vérifiez ci-dessous plus sur les concerts:

27 mai: Les touches noires viendra aux fans de l’un de leurs juke joints préférés, le Blue Front Café dans le Mississippi.

3 juin: Homme Rag’n’Bone jouera dans l’un de ses lieux préférés, le Roundhouse à Londres, où les fans le rejoindront virtuellement pour une performance intime.

10 juin: gradins‘ Jack Antonoff emmènera les fans dans un voyage de Brooklyn, NY, à Asbury Park, NJ – le tout dans un bus de la ville.

17 juin: Ponts de Léon Les fans entendront des chansons de tout son catalogue tout en découvrant les espaces significatifs du Gold-Diggers Hotel, où Leon a passé du temps à écrire, enregistrer et s’inspirer pour son prochain album de juillet, Gold-Diggers Sound.

24 juin: fille en rouge La performance basée à Oslo amènera les fans dans un monde en rouge (et un monde de rock) avec des lumières et des filtres vidéo uniques.

Spotify dit que certains utilisateurs recevront des notifications sur les concerts que la plate-forme pense qu’ils aimeront le plus. Les fans de The Black Keys, par exemple, commenceront à recevoir des notifications le 19 mai pour le spectacle qui aura lieu le 27 mai.

Les billets sont disponibles ici. Est-ce quelque chose que vous aimeriez voir Apple faire avec Apple Music? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: