Spotify achète Podz pour améliorer la découverte de podcasts avec l’IA

Les ambitions de Spotify en matière de podcasts continuent de se développer en acquérant Podz, une petite entreprise spécialisée dans la découverte de podcasts basée sur l’apprentissage automatique. La société a annoncé l’acquisition vendredi, notant que l’équipe Podz sera intégrée à la principale équipe de développement de Spotify, avec des changements visibles apparaissant dans l’application d’ici la fin de l’année. Android Central a contacté Spotify pour obtenir des éclaircissements sur la valeur d’achat précise, Spotify n’a pas répondu à temps pour la publication

Podz génère des clips et des aperçus de haute qualité qui permettent aux utilisateurs d’échantillonner des podcasts qui pourraient les intéresser sans avoir à s’engager dans le temps initial. Essentiellement, vous obtenez une bande-annonce d’un podcast pour vous aider à décider si vous le souhaitez ou non. Spotify souhaite utiliser cette technologie pour susciter l’intérêt pour ses podcasts, au nombre de 2,6 millions.

S’adressant à TechCrunch, le partenaire général de M13 Latif Peracha et l’investisseur Podz ont déclaré :

Déjà, l’auditeur moyen de podcast s’abonne à sept podcasts mais en suit près de 30 sur Podz. Les premiers signaux nous rendent optimistes quant à la capacité de l’équipe à créer un produit transformateur dans la catégorie.

Spotify a lentement construit son cachet en tant que service de podcasts au cours des deux dernières années. En plus de se lancer en tant qu’agrégateur de podcasts, la société a récemment commencé à organiser sa propre liste de podcasts originaux. Cela peut sembler un écart par rapport à son objectif initial, mais des concurrents comme Apple et Google se sont joints pour considérer la musique et les podcasts comme étroitement liés. L’acquisition de Podz pourrait aider Spotify à fidéliser davantage de clients du côté du podcasting. Si cela réussit, il pourra alors amener plus de créateurs à créer des exclusivités pour sa plate-forme.

Outre son achat de Podz, Spotify a récemment rejoint le phénomène de chat audio avec son nouveau concurrent de Clubhouse, Greenroom. Cette mise à jour est immédiatement déployée auprès des clients.

