Spotify acquiert la plate-forme de livres audio Findaway, diversifiant davantage son approche audio

Spotify acquiert la plate-forme de livres audio Findaway dans le cadre de la diversification supplémentaire de sa plate-forme audio.

Spotify s’est concentré sur l’ajout de podcasts à son vaste catalogue de streaming musical. Les exclusivités de podcast sont un attrait pour la plate-forme, d’autant plus que l’industrie continue de croître. Mais Audible est le géant dominant actuel dans le monde du livre audio. Spotify espère s’attaquer à la domination d’Amazon en se lançant dans la distribution de livres audio.

« C’est l’ambition de Spotify d’être la destination pour tout ce qui est audio à la fois pour les auditeurs et les créateurs. L’acquisition de Findaway accélérera la présence de Spotify dans l’espace des livres audio et nous aidera à atteindre plus rapidement cette ambition », a déclaré Gustav Söderström, directeur de la recherche et du développement de Spotify.

« Nous sommes ravis de combiner l’équipe de Findaway, la meilleure plate-forme technologique et un catalogue de livres audio robuste avec l’expertise de Spotify pour révolutionner l’espace des livres audio comme nous l’avons fait avec la musique et les podcasts. »

L’industrie du livre audio devrait passer de 3,3 milliards de dollars aujourd’hui à 15,5 milliards de dollars d’ici 2027. Spotify veut s’établir fermement pour prendre une partie de ces milliards avec cette acquisition. Findaway fonctionne sur l’ensemble de l’écosystème du livre audio avec une plate-forme et des offres qui servent les auteurs, les éditeurs et les consommateurs.

Spotify affirme que l’intégration de la technologie de Findaway accélérera l’entrée de l’entreprise dans l’espace des livres audio. L’accord devrait être conclu au quatrième trimestre 2021 si les régulateurs l’approuvent, mais les conditions n’ont pas été divulguées. Spotify engloutissant une entreprise de livres audio ne devrait pas surprendre quiconque y prête attention.

L’accent mis par la société sur le podcasting a permis d’enregistrer des chiffres d’engagement record cette année – et Spotify teste un abonnement de podcast séparé. L’entreprise est susceptible d’ajouter de la valeur à l’abonnement tout-en-un afin que les consommateurs puissent gérer plus facilement une hausse des prix. 15 $ pour la musique uniquement et 30 $ pour les podcasts sans publicité et les livres audio illimités ne seraient pas une attente absurde de la part de la société audio à l’avenir.

Amazon a fait la même chose en augmentant le prix de son abonnement Prime de 99 $ à 119 $ par an. Le fait d’avoir un service d’abonnement tout compris (comme Apple One) rend moins probable qu’un consommateur quitte le navire pour essayer un autre service de musique, un service de podcast ou un service de livre audio.