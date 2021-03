Spotify acquiert le vestiaire des concurrents du Clubhouse

Spotify a acquis Locker Room, une application sociale basée sur l’audio et un concurrent de Clubhouse qui a fait ses débuts en octobre 2020.

La plate-forme de streaming basée à Stockholm a dévoilé ce matin le rachat (englobant Locker Room lui-même ainsi que le développeur de l’application, Betty Labs), dans une version officielle. Selon le message d’annonce, l’investissement de Spotify – dont les conditions financières n’ont pas été divulguées dans le communiqué – ouvrira la voie à une «entrée accélérée dans l’espace audio en direct».

Sur ce front, le principal service de streaming musical a l’intention dans «les mois à venir» «d’évoluer et d’étendre Locker Room en une expérience audio en direct améliorée pour un plus large éventail de créateurs et de fans.» Et dans le cadre de cette nouvelle expérience, Spotify prévoit «d’offrir une gamme de programmes sportifs, musicaux et culturels», en plus d’intégrer «une foule de fonctionnalités interactives qui permettent aux créateurs de se connecter avec le public en temps réel».

En outre, les notes de publication que Spotify permettra aux artistes, aux auteurs-compositeurs, aux podcasteurs, aux athlètes (Locker Room se concentre principalement sur la connexion des fans de sport) et à d’autres « pour organiser des discussions en temps réel, des débats, des sessions de demande de tout (AMA), et plus encore. On ne sait pas quelles personnes seront impliquées dans le premier de ces événements, mais il va sans dire que les événements numériques semblent particulièrement bien adaptés aux podcasteurs.

Betty Labs, pour sa part, continuera à fonctionner en tant que division de Spotify, et cette dernière entité a l’intention de tirer parti des «données, des informations et de la force inégalées de la startup en matière d’expérience utilisateur pour créer une gamme complète d’offres en direct et à la demande pour utilisateurs et créateurs du monde entier. »

Abordant la transaction dans un communiqué, le directeur de la recherche et du développement de Spotify, Gustav Söderström, a déclaré: «Les créateurs et les fans ont demandé des formats en direct sur Spotify, et nous sommes ravis que bientôt, nous les rendrons disponibles à des centaines de millions de personnes. d’auditeurs et de millions de créateurs sur notre plateforme.

«Le monde se tourne déjà vers nous pour la musique, les podcasts et d’autres expériences audio uniques, et cette nouvelle expérience audio en direct est un complément puissant qui améliorera et prolongera l’expérience à la demande que nous proposons aujourd’hui.»

Plus généralement, l’investissement arrive alors que Spotify cherche à étendre sa bibliothèque de contenu – avec l’objectif primordial de diversifier les flux de revenus – avant un ralentissement potentiel de la croissance des abonnés payants. Certes, la société a perdu plusieurs millions de podcasts l’année dernière (dont près d’un quart de milliard de dollars sur la plate-forme d’édition et de publicité Megaphone), a lancé 2021 en déployant des livres audio (racontés par des célébrités) et se préparerait à commencer la diffusion en direct. concerts.

Et bien que Spotify envisage une augmentation des prix au Royaume-Uni au milieu de ce possible plateau d’abonnement, il ne semble pas que les tarifs augmentent de si tôt pour les abonnés américains.