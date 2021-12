Spotify acquiert Whooshkaa, société de technologie de podcast

Crédit photo : ConvertKit

Spotify a acquis la société de technologie de podcast Whooshkaa, pour convertir l’audio existant en podcasts.

Spotify ne se contente pas de s’emparer de plusieurs studios de podcasting ; il s’est également concentré sur la technologie des podcasts. La société de publicité Megaphone a été rachetée l’année dernière et la plate-forme de découverte de podcasts Podz a été avalée cette année. Anchor et Greenroom étaient des acquisitions de Spotify sur le marché des outils de podcast destinés aux consommateurs.

Whooshkaa offre une technologie spécialisée pour permettre aux diffuseurs de transformer le contenu audio existant en une programmation de podcast à la demande. Pensez-y comme SiriusXM transformant certaines de ses émissions de radio les plus populaires en podcasts sur Pandora. Spotify annonce qu’il intégrera la nouvelle technologie « diffusion vers podcast » dans Megaphone, qui fournit déjà des outils de distribution, de reporting et de monétisation aux podcasteurs.

Spotify affirme que la capacité de portage de Whooshkaa permettra à davantage de contenu tiers d’arriver sur le réseau Spotify. Cela, à son tour, augmente la portée et l’impact des efforts de publicité audio numérique de Spotify. Spotify a dépassé le milliard d’euros de revenus publicitaires en 2021 ; la société a enregistré son trimestre de revenus publicitaires le plus élevé jamais enregistré au troisième trimestre 2021.

Whooshkaa a été lancé pour la première fois en 2016 et a innové dans des domaines tels que la synthèse vocale, la synthèse vocale, l’intégration à la maison connectée, la technologie publicitaire avec insertion dynamique, etc. Spotify dit qu’il apportera la technologie de Whooshkaa à un public beaucoup plus large.

« Nous pensons que le potentiel de croissance mondial de l’audio numérique est encore largement inexploité. Grâce à l’ajout de ces nouveaux outils ainsi qu’à l’équipe innovante qui les soutient, nous renforçons notre engagement à aider les créateurs, les éditeurs et les annonceurs à réaliser la valeur de cette opportunité », a déclaré Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer de Spotify.

« Avec Whooshkaa, nous renforcerons nos efforts pour aider les éditeurs audio de toutes sortes à développer leur activité de podcast et à accroître notre capacité à aider les annonceurs à atteindre leur public. »

Spotify n’a pas divulgué les termes de l’accord pour acquérir la société australienne de technologie de podcast, Whooshkaa.

Spotify dit qu’il ne peut pas commenter les plans de transition actuels pour les clients existants. Au moins 12 personnes rejoindront Spotify dans le cadre de l’accord, et elles resteront basées en Australie.