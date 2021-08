Spotify ajoute à son application Wear OS toutes les fonctions que vous souhaitez sur votre montre connectée | La technologie

in

Wear OS continue d’avancer et les applications les plus importantes en profitent pour implémenter les fonctions les plus attendues.

Le saut technologique de ces dernières années s’observe dans tous les types d’appareils et parmi les plus marquants se trouvent les montres intelligentes. Ce n’est pas seulement à cause des améliorations matérielles, les systèmes d’exploitation progressent également de manière significative.

Il y a quelques semaines, nous avons pu découvrir quelles montres intelligentes vont être mises à jour vers Wear OS 3 et les nouvelles à ce sujet ne s’arrêtent pas. À présent Spotify a également annoncé que sa nouvelle application ajoutera quelques fonctions qui étaient très attendus.

Comme rapporté par Spotify, avec sa nouvelle application Wear OS, vous pouvez diffuser et télécharger de la musique directement sur les montres intelligentes, il ne sera pas nécessaire d’aller avec le téléphone portable ou la connexion pour utiliser l’application.

Selon les mots de l’entreprise, « les utilisateurs de Spotify pourront jouez vos listes de lecture, albums et podcasts préférés avec vos montres intelligentes exécutant Wear OS. “En outre, ils sont également” heureux de vous présenter l’une des fonctionnalités les plus demandées par nos utilisateurs : possibilité de télécharger toute votre musique et vos podcasts préférés sur votre smartwatch. “

L’objectif est que les utilisateurs aient une plus grande liberté avec leurs appareils et peuvent quitter le téléphone portable lorsqu’ils font du sport, dansent ou sortent. Qu’écouter de la musique n’est pas un frein quand on veut partir seul avec la montre.

Ces nouvelles arrivent sur Wear OS “Dans les prochaines semaines“. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle à cet égard, la nouvelle application sera également compatible avec des montres plus anciennes, pas seulement les dernières– Ils devront exécuter Wear OS 2.0 ou supérieur.

Étant Spotify l’une des applications les plus utilisées, cette nouvelle fait sûrement plaisir à de nombreux utilisateurs qui vont maintenant profiter plus de liberté pour écouter de la musique et des podcasts avec vos montres connectées.