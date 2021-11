Spotify annonce l’acquisition de la société de livres audio Findaway

Spotify a annoncé jeudi son intention d’acquérir la célèbre société de livres audio Findaway. Cela fait suite à l’annonce plus tôt cette année que les utilisateurs du service de streaming auraient accès à plus de 500 000 livres audio grâce à un partenariat avec Storytel Group.

Sur son blog officiel, Spotify a confirmé avoir conclu un accord pour acquérir Findaway, qui est décrit comme un « leader mondial de la distribution de livres audio numériques ». Findaway propose des outils pour les auteurs, les éditeurs et les consommateurs, et cela a été très important pour aider les auteurs indépendants à partager leurs histoires.

Comme l’a noté la société, l’industrie du livre audio devrait passer de 3,3 milliards de dollars à 15 milliards de dollars d’ici 2027, il n’est donc pas surprenant que Spotify s’intéresse autant à ce segment. Cependant, le prix de l’acquisition n’a pas été divulgué par Spotify.

Ensemble, Spotify et Findaway accéléreront l’entrée de Spotify dans l’espace des livres audio et continueront d’innover dans le secteur, en s’efforçant de supprimer les limitations actuelles et de débloquer de meilleurs outils économiques pour les créateurs. L’infrastructure technologique de Findaway permettra à Spotify d’étendre rapidement son catalogue de livres audio et d’innover en matière d’expérience pour les consommateurs, offrant simultanément de nouvelles voies aux éditeurs et aux auteurs pour atteindre un public du monde entier.