Spotify annonce un plan pour le concurrent du Live Audio Clubhouse

Spotify a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Betty Labs, les créateurs de Locker Room, une application audio en direct destinée aux fans de sport. «Cette acquisition s’appuie sur notre travail pour créer les futurs formats audio et accélérera l’entrée de Spotify dans l’espace audio en direct», déclare la société dans un communiqué de presse.

«Les créateurs et les fans ont demandé des formats en direct sur Spotify, et nous sommes ravis que bientôt, nous les rendrons disponibles à des centaines de millions d’auditeurs et des millions de créateurs sur notre plate-forme», a déclaré Gustav Söderström, responsable de la recherche et du développement. Officier chez Spotify. «Le monde se tourne déjà vers nous pour la musique, les podcasts et d’autres expériences audio uniques, et cette nouvelle expérience audio en direct est un complément puissant qui améliorera et prolongera l’expérience à la demande que nous proposons aujourd’hui.»

Spotify dit que dans les mois à venir, il évoluera et étendra Locker Room en une «expérience audio en direct améliorée pour un plus large éventail de créateurs et de fans» offrant «une gamme de programmes sportifs, musicaux et culturels, ainsi qu’une foule de des fonctionnalités interactives qui permettent aux créateurs de se connecter avec leur audience en temps réel. »

Spotify n’est pas le seul à essayer de rivaliser avec Clubhouse. Twitter est presque prêt à lancer sa fonction Spaces, qui permet aux utilisateurs de discuter en utilisant leur voix sur la plate-forme. Instagram, d’autre part, a lancé la possibilité d’ajouter plus de personnes à une vidéo en direct. Facebook a également été signalé comme travaillant chez un concurrent du Clubhouse.

Nous devons maintenant attendre de voir ce que l’acquisition de l’application Locker Room signifiera pour Spotify et l’industrie. La société lancera son abonnement HiFi plus tard cette année.

