Spotify apporte un nouveau design pour l’application de bureau, le lecteur Web et les paroles synchronisées pour les utilisateurs indiens

Le nouveau design a fourni un look plutôt épuré associé à plus de commandes.

La plate-forme de diffusion de musique Spotify introduit un nouveau design pour les utilisateurs de bureau et Web. Avec la mise à jour, les utilisateurs auront une meilleure apparence avec la nouvelle position de la barre de recherche, qui se trouve maintenant sur le côté gauche de la page de navigation. Les outils de création de playlists ont également été simplifiés par l’entreprise. Les utilisateurs du Web indien Spotify recevront également des paroles synchronisées. La société aurait mis des mois à mettre au point le nouveau design après des tests, des recherches et des commentaires des utilisateurs.

Selon Spotify, la nouvelle conception et les nouvelles fonctionnalités commenceront à être déployées pour les lecteurs Web et les utilisateurs de bureau à partir de vendredi (aujourd’hui). Les changements ont été effectués pour tous les utilisateurs du monde entier et seront disponibles pour tous les utilisateurs premium et gratuits dans les semaines à venir. Pour le marché indien, la société a observé que les paroles synchronisées étaient une fonctionnalité couramment utilisée par les utilisateurs mobiles. Par conséquent, il a décidé d’apporter la fonction de paroles synchronisées pour l’application de bureau. La fonctionnalité a été ajoutée d’une manière conforme à la conception mise à jour.

Le nouveau design a fourni un look plutôt épuré associé à plus de commandes. Outre le changement de la position de la «fonction de recherche» dans le coin supérieur gauche, la société a également inclus des moyens plus simples pour créer une liste de lecture avec recherche intégrée. Les pages de profil des auditeurs incluent également les meilleurs artistes et pistes maintenant. Les nouvelles fonctionnalités permettent également aux utilisateurs d’écrire des descriptions, de glisser-déposer des pistes dans des listes de lecture existantes et de télécharger des images. Puisqu’une barre de recherche a également été intégrée dans les listes de lecture (nouvelles et existantes), elle peut être utilisée pour rechercher ou ajouter de nouvelles chansons et des épisodes de podcast.

Pendant ce temps, Spotify permet à ses utilisateurs Premium de télécharger leurs listes de lecture ou de podcasts et de les lire après la mise hors ligne. Les utilisateurs payants peuvent également télécharger facilement les chansons avec l’ajout d’un bouton de téléchargement à côté des pistes. Actuellement, Spotify propose des plans Premium à partir de 7 roupies par jour et de 25 roupies par semaine. Les utilisateurs peuvent également accéder à Spotify Premium en payant 119 Rs par mois. La société propose également un plan familial où six comptes peuvent accéder à Premium avec 179 Rs par mois.

