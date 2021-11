Spotify apporte une modification demandée depuis longtemps au bouton « Play », grâce à Adele

Juste après le lancement de l’album « 30 » d’Adele, Spotify change la façon dont les utilisateurs expérimenteront les albums par défaut sur l’application. Lundi, il a été annoncé que Spotify supprimait le bouton de lecture aléatoire comme expérience d’écoute par défaut lorsque les utilisateurs écoutent un album sur iOS ou les meilleurs téléphones Android.

Où Adele prend-elle en compte tout cela? Apparemment, c’était une fonctionnalité qu’elle et de nombreux autres utilisateurs de Spotify demandent depuis longtemps. En fait, Adele a pris un moment pour féliciter cette décision d’avoir permis aux utilisateurs d’écouter son album de la manière dont il était censé être vécu :

C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’entendions. Merci Spotify pour l’écoute 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy – Adèle (@Adele) 21 novembre 2021

Spotify n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaire, mais a répondu au tweet d’Adele avec « Tout pour vous ». De plus, Chris Macowski, responsable des communications musicales chez Spotify, a confirmé le changement avec The Verge, affirmant que les utilisateurs et les artistes ont demandé la fonctionnalité. « Pour les utilisateurs qui souhaitent toujours mélanger un album, ils peuvent accéder à la vue Lecture en cours et sélectionner la bascule de lecture aléatoire », dit-il.

Cela vient juste après le lancement par Spotify de sa nouvelle fonctionnalité Paroles à l’échelle mondiale, permettant aux utilisateurs de la version gratuite ou payante de l’application de chanter avec des paroles défilant en temps réel.

Macowski a cependant noté que le nouveau bouton « Play » n’était disponible que pour les abonnés Premium, ce qui signifie que les utilisateurs gratuits devront toujours s’en tenir à l’expérience de lecture aléatoire sur les appareils mobiles.

