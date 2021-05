Spotify atteint un milliard d’installations Android, doublant en deux ans

Spotify a dépassé le milliard de téléchargements sur Android, doublant son taux d’installation en seulement deux ans.

Plusieurs facteurs ont aidé Spotify à dominer le paysage Android, mais rien de plus que son partenariat à long terme avec Samsung. Spotify a élargi ce partenariat pour devenir le lecteur de musique par défaut sur les appareils Samsung Galaxy en 2019. Samsung est le fabricant de téléphones Android le plus vendu, déplaçant des millions d’unités dans le monde chaque année.

Chaque fois qu’un nouveau téléphone Samsung est activé, Spotify est téléchargé comme lecteur par défaut.

Spotify a offert un essai gratuit de six mois lorsque le partenariat a été annoncé, donc de nombreux clients Samsung sont des clients Spotify pour cette raison. Apple Music est maintenant disponible sur Android, et une myriade d’autres options sont disponibles – Deezer, Amazon Music et Tidal, pour n’en nommer que quelques-unes. Spotify domine le paysage Android d’une manière qui ne changera probablement pas.

Le portefeuille de podcasts en expansion massive de Spotify en fait le “ rival ” d’Apple Music & Podcasts. Pendant ce temps, Amazon étend discrètement son offre de podcast pour rendre Audible plus attrayant pour les auditeurs de mots parlés qui veulent plus que de simples livres audio pour se divertir.

Spotify diversifie son offre audio et se lance même dans la vidéo. Le géant du streaming musical a signalé 356 millions d’utilisateurs actifs par mois au premier trimestre 2021. Son nombre d’abonnements d’utilisateurs payants a augmenté de trois millions à 158 millions d’utilisateurs. Ce qui est le plus intéressant à propos de cette répartition, c’est où se trouvent les utilisateurs de Spotify Premium dans le monde.

40% des utilisateurs de Spotify Premium sont originaires d’Europe, tandis que seulement 29% vivent en Amérique du Nord et 20% en Amérique latine. Ces chiffres expliquent les récentes hausses de prix des forfaits Étudiant, Duo et Famille en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans certaines régions d’Amérique latine. Android est de loin le système d’exploitation mobile le plus populaire en dehors des États-Unis.

Spotify est également confronté à une pression croissante de la part des artistes et des syndicats de l’industrie pour qu’ils paient plus de redevances. Apple Music a révélé qu’il payait un sou par flux de redevances, ce que Spotify refuse de faire. Spotify et Apple sont de plus en plus en désaccord avec la façon dont ils se perçoivent dans l’industrie de la musique.

Apple souhaite proposer des recommandations musicales aux utilisateurs payants, tandis que Spotify a l’intention de collecter des données pour vendre des publicités à sa base d’utilisateurs massive. Cela ne veut pas dire qu’Apple ne collecte pas de données sur ses utilisateurs, mais qu’il ne vend pas alors la possibilité de cibler ses utilisateurs aux annonceurs. Apple s’est engagé à ne pas fournir un niveau gratuit d’Apple Music pour cette raison.