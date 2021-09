Spotify Blend est maintenant officiel, permettant aux amis de comparer leurs goûts musicaux

Spotify a lancé Blend en juin dans le cadre des tests bêta aux côtés de la fonctionnalité “Only You” pour personnaliser votre expérience d’écoute. La nouvelle fonctionnalité est désormais officiellement disponible pour tous les utilisateurs du monde entier avec quelques améliorations intéressantes.

Blend a initialement permis à deux utilisateurs de combiner leurs chansons préférées dans une liste de lecture partagée. La fonctionnalité mise à jour vous permet désormais de comparer vos préférences d’écoute avec celles de vos amis grâce à un “score de correspondance de goût”. La partition montrera à quel point vos goûts musicaux sont compatibles avec ceux de votre ami.

Pour créer une liste de lecture partagée avec un ami, vous pouvez simplement appuyer sur l’option “Créer un mélange” dans le hub For You de l’application mobile, puis sélectionner la personne que vous souhaitez inviter. Votre ami n’a qu’à accepter l’invitation et Spotify s’occupera du reste, par exemple en créant une pochette pour distinguer chaque liste de lecture Blend que vous créez.

Le service générera également des histoires de données uniques à vous deux, partageables sur vos canaux sociaux. Cette capacité est assez similaire à la fonction Wrapped de l’entreprise.

Blend est mis à jour quotidiennement et rassemblera des chansons en fonction de ce que vous et votre ami écoutez dans le but de créer une expérience d’écoute sociale sur l’une des meilleures applications Android. La liste de lecture personnalisée est désormais disponible pour les utilisateurs gratuits et premium.