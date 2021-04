Spotify Car Thing est ici et gratuit aux États-Unis, avec quelques limitations

Spotify Car Thing est arrivé aux États-Unis, mais il existe certaines limites.

L’appareil à commande vocale n’est disponible qu’en quantité limitée pour les utilisateurs qui doivent s’inscrire. L’appareil connecté Bluetooth permet aux utilisateurs de contrôler leur expérience Spotify sans avoir besoin d’un téléphone. Il est évidemment conçu pour les personnes qui conduisent des voitures sans système d’infodivertissement intégré.

Spotify Car Thing n’est pas quelque chose que vous pouvez acheter – pour le moment. Au lieu de cela, Spotify demande aux utilisateurs de s’inscrire sur une liste d’attente pour voir si vous êtes approuvé. Seuls les clients américains peuvent s’inscrire pour rejoindre la liste d’attente pour le moment et vous devez être membre Spotify Premium pour être accepté.

Si cette option est sélectionnée, l’appareil normalement à 79,99 $ sera disponible gratuitement, payez simplement 6,99 $ de frais de port. Spotify dit que l’appareil est une exploration, mais qu’il s’agit en réalité de collecter des données auprès des personnes qui font la navette. Spotify veut savoir ce que les gens écoutent sur leur disque et c’est difficile à faire s’ils n’ont pas de voiture connectée.

L’appareil lui-même est assez élégant et élégant pour ce qu’il est. Il est petit et léger, avec un gros bouton pour sélectionner des éléments à l’écran. Il n’y a pas de haut-parleur intégré à l’appareil, ce n’est donc qu’une télécommande Spotify pour votre voiture. Les commandes vocales sont agréables, mais pas aussi raffinées que les autres assistants numériques.

Parfois, les commandes vocales ne sont pas toujours le moyen le plus rapide de faire les choses. Demander à Spotify de sauter vocalement une chanson qui ne lui plaît pas prend plus de temps que d’appuyer simplement sur le bouton de saut. «J’avais généralement l’impression que je pouvais naviguer plus efficacement dans Spotify simplement en utilisant mon téléphone aux feux de signalisation», écrit Ashley Carman, critique de The Verge.

Comment fonctionne Spotify Car Thing

Le matériel peut être monté sur un évent de voiture et être associé à la connexion Bluetooth d’un téléphone. Il doit être couplé à un téléphone pour pouvoir se déconnecter de la connexion de données. Cela signifie que vous utiliserez une grande quantité de données pour lire de la musique à travers cette chose.

Spotify note également que Car Thing ne peut pas simplement lire le contenu téléchargé à ce moment-là. Cela peut arriver dans le futur, mais pour le moment, il diffuse le contenu des deux sources. Et comme Car Thing n’a pas de haut-parleur lui-même, vous aurez besoin d’un câble auxiliaire si vous voulez que votre musique soit diffusée via les haut-parleurs de la voiture.

L’appareil est également livré avec un adaptateur 12V qui peut être utilisé pour alimenter l’appareil. Il ne comporte pas de batterie rechargeable, il doit donc être branché à tout moment. Il est livré avec trois supports différents, dont un support de ventilation, un support de tableau de bord et un support de lecteur CD.