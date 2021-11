Spotify Car View est parti et les gens sont énervés

Spotify Car View a disparu. Le géant du streaming musical se retire au profit de son matériel, Car Thing.

Spotify a introduit le mode Car View simplifié en 2019 avec uniquement des commandes musicales. Lorsque votre téléphone est connecté à votre voiture via Bluetooth, les menus, les pochettes d’album et les autres distractions sont supprimés. Les boutons de contrôle de la musique sont agrandis pour un contrôle plus facile. Mais maintenant, Spotify a confirmé qu’il « retrait » la fonctionnalité dans un fil de support récent.

Selon un modérateur de Spotify, Car View a disparu car la société « explore activement une variété de nouvelles façons d’offrir la meilleure expérience d’écoute en voiture ». Donc, vous savez, la fonctionnalité que vous utilisiez pour la meilleure expérience d’écoute en voiture a disparu. Vous pouvez désormais débourser plus de 79,99 $ pour la même interface, sur un appareil Bluetooth monté sur votre tableau de bord. Non merci, Spotify.

Les modérateurs de Spotify suggèrent aux utilisateurs qui ne disposent pas de Spotify Car View d’utiliser Google Assistant ou Siri pour contrôler Spotify en mode mains libres.

Bien que Car Thing de Spotify puisse être utile pour mettre à niveau des voitures plus anciennes sans connexion Bluetooth, il est assez redondant pour les véhicules modernes. L’accessoire à 80 $ semble maintenant plus utile pour ceux qui ont aimé cette interface allégée – qui apparaît maintenant sur Car Thing. Spotify semble déterminé à énerver ses clients en supprimant des fonctionnalités au lieu de les ajouter.

Le niveau HiFi de Spotify est toujours introuvable, malgré les concurrents proposant une écoute sans perte. Le niveau de streaming sans perte a été annoncé au début de cette année en février. À l’époque, Spotify avait annoncé qu’il travaillerait avec « les plus grands fabricants d’enceintes au monde » pour rendre son service HiFi accessible au plus grand nombre d’utilisateurs.

Apple a lancé son streaming audio sans perte et sans frais supplémentaires en juillet, ce qui a probablement bouleversé les plans de Spotify. Amazon a rapidement égalé les prix avec Amazon Music HD offrant une écoute audio sans perte et sans frais supplémentaires. Nous voici donc en novembre 2021 sans niveau Spotify HiFi et Spotify supprimant les fonctionnalités pour les navetteurs. Pas très beau pour la plus grande société de streaming musical au monde.