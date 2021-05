Spotify conclut un accord avec FanDuel pour le parrainage du podcast The Ringer

FanDuel a signé un partenariat exclusif avec Spotify pour devenir le partenaire de paris sportifs du podcast The Ringer.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais le partenariat d’un an durera jusqu’en février 2022. Les auditeurs verront et entendront la publicité de FanDuel sur le podcast et le site Web de The Ringer, les comptes de médias sociaux et les bulletins d’information. The Ringer accueillera également des ligues fantastiques d’auditeurs où les fans pourront rivaliser avec des animateurs de podcast tels que Bill Simmons, Joe House et d’autres.

FanDuel a déjà fait de la publicité sur The Ringer, mais il n’a jamais conclu d’accord publicitaire exclusif. Le dernier accord avec Spotify vaut plus de trois fois ses investissements précédents, selon Fan Duel. Avant d’être acquis par Spotify l’année dernière, le réseau de podcasts The Ringer a gagné 15 millions de dollars en podcasts en 2018.

Les sociétés de paris sportifs se tournent vers les podcasts et la publicité YouTube pour trouver de nouveaux clients. DraftKings a dépensé 50 millions de dollars pour signer un accord de distribution avec Meadowlark Media, une société de production fondée par l’ancien animateur d’ESPN, Dan Le Batard.

Selon FanDuel, atteindre de nouveaux publics via la publicité par podcasting est important pour son modèle commercial. David Webb, vice-président des médias et de la génération de la demande, déclare: «The Ringer fait partie de notre stratégie de base pour atteindre, engager et établir des liens avec les fans aux États-Unis grâce à des créateurs de contenu convaincants.»

«Le réseau Ringer et le groupe de talents apportent une perspective unique aux sports et aux paris sportifs, et nous pensons que cette combinaison ajoutera une valeur continue à nos clients, à nos fans et à notre public.»

Angie More, responsable des ventes mondiales de podcasts chez Spotify, affirme que l’accord est un match parfait pour les deux sociétés. «Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec FanDuel sur un engagement aussi unique dans le portefeuille de The Ringer», déclare More. «Nous sommes prêts à développer et à exécuter des idées plus créatives qui élèveront les deux marques aux yeux des fans de sport et de culture pop.»

Les services de transaction pour mettre en évidence en quoi le modèle commercial de Spotify et Apple Music diffère. Apple n’a aucun partenariat publicitaire à établir avec ses partenaires de podcast, car ce n’est pas dans le secteur de la vente d’annonces. Il est également prêt à payer aux artistes un sou par flux pour leur musique, tandis que Spotify refuse de payer même cela.

C’est un peu décourageant de voir Spotify prêt à conclure autant de contrats de plusieurs millions de dollars sans payer aux artistes leur juste part. Le streaming musical est censé être l’épine dorsale de Spotify – tandis que les podcasts sont actuellement le champ de bataille déterminant.