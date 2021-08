Spotify confirme que la prise en charge de la lecture hors ligne arrive dans l’application Wear OS

in

TL;DR

Spotify déploie une application Wear OS actualisée. L’application apporte enfin la prise en charge de la lecture hors ligne aux appareils. Les appareils exécutant Wear OS 2.0 ou une version plus récente bénéficieront de la mise à jour.

Spotify a lancé son application Wear OS en 2018. Elle a apporté des fonctionnalités de télécommande rudimentaires aux poignets des utilisateurs, mais guère plus. Trois ans plus tard, Spotify apporte enfin l’une des fonctionnalités les plus demandées dans une nouvelle mise à jour, à savoir la lecture hors ligne.

Dans une annonce coïncidant avec la révélation de la Galaxy Watch 4 de Samsung, Spotify a confirmé que les utilisateurs pourraient télécharger leurs listes de lecture, albums ou podcasts sur leur smartwatch et écouter les fichiers directement depuis la montre. La fonctionnalité signifie également que les utilisateurs n’auront plus besoin de trimballer leurs smartphones pour lire des pistes. C’est un énorme avantage pour les coureurs ou ceux qui recherchent une fonctionnalité de montre intelligente plus indépendante.

Il y a cependant quelques mises en garde. Pour télécharger et écouter de la musique hors ligne, vous aurez besoin d’un forfait Spotify Premium. Les utilisateurs gratuits ne sont autorisés que les podcasts téléchargés sur leurs appareils, mais ils “seront en mesure de diffuser leurs morceaux en mode Shuffle à l’aide d’une connexion Wi-Fi ou cellulaire”.

Plus de lecture: 15 conseils pour tirer le meilleur parti de votre compte Spotify Premium ou gratuit

Heureusement, la mise à jour n’aura pas seulement un impact sur les appareils Wear OS 3. Spotify a confirmé que les appareils exécutant Wear OS 2.0 bénéficieraient également de l’application et des fonctionnalités mises à jour. Les montres Fossil, Suunto et Mobvoi seront également parmi les premières à voir la mise à jour.

Une fois la mise à jour arrivée, les utilisateurs peuvent trouver la musique et les podcasts qu’ils souhaitent télécharger depuis leur montre. Les fichiers téléchargés porteront une flèche verte à côté de leurs noms. Vous aurez également besoin d’une paire d’écouteurs ou d’écouteurs Bluetooth associés à votre smartwatch.

Spotify n’a pas confirmé de date précise pour le lancement de l’application actualisée, mais a noté qu’elle arriverait dans les “semaines à venir”.