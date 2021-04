Spotify continue de supprimer les épisodes de Joe Rogan – 42 émissions supprimées

Spotify continue de supprimer des épisodes de The Joe Rogan Experience dans le cadre de leur relation exclusive de 100 millions de dollars, avec plus d’émissions nixed découvertes cette semaine.

La semaine dernière, Digital Music News a signalé pour la première fois que 40 épisodes de podcast Joe Rogan Experience différents avaient été trouvés manquants sur Spotify, désormais la plate-forme exclusive de l’émission. Maintenant, ce nombre est passé à 42, avec potentiellement plus d’émissions supprimées du catalogue.

Parmi les nouveaux disparus, il y a un épisode (# 411) avec le fondateur de Bulletproof Coffee, Dave Asprey, un invité fréquent de The Joe Rogan Experience. Étrangement, Spotify a supprimé trois épisodes au total avec Asprey pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires.

Une explication des suppressions est qu’Asprey soutient fréquemment des théories anti-âge et scientifiques non prouvées, y compris des affirmations selon lesquelles Bulletproof Coffee est extrêmement sain (alors que ses concurrents ne le sont pas). Asprey a conçu le « régime à l’épreuve des balles » et critique fréquemment les fabricants de café pour avoir laissé des niveaux élevés de myotoxines nocives dans leurs mélanges.

Asprey – qui a prédit qu’il vivra jusqu’à 180 ans – n’est certainement pas conventionnel dans ses théories, bien qu’il semble que Spotify ait décidé de démystifier ses affirmations en supprimant entièrement ses épisodes.

Un épisode de « Live from the Icehouse » (# 149) avec Joe Rogan et Little Esther, Al Madrigal, Josh McDermitt, Brendon Walsh, Felicia Michaels et Brian Redban est également soudainement absent. Cela ressemble à un moment amusant, même si peut-être une blague trop torride a été lancée dans l’épisode. En effet, l’épisode a peut-être simplement contenu une blague répréhensible – mais c’était suffisant pour que les éditeurs de Spotify appuient sur supprimer et supprimer complètement l’émission.

Cette équipe présentée dans l’épisode « Icehouse » semble particulièrement impopulaire auprès du comité de surveillance de Spotify.

Auparavant, Spotify avait supprimé l’épisode 276 de Joe Rogan Experience mettant en vedette Little Esther, Al Madrigal, Josh McDermitt, Brendon Walsh, Felicia Michaels et Brian Redban. Au total, 7 épisodes différents mettant en vedette l’invité David Seaman ont été annulés, tandis que le même nombre de podcasts mettant en vedette Brian Redban a également été supprimé.

Chris D’Elia fait également carrément partie de la liste de Spotify: au total, quatre épisodes distincts mettant en vedette D’Elia ont été supprimés par Spotify pour des raisons qui ne sont pas claires. Owen Benjamin, Joey Diaz, Gavin McInnes et Eddie Bravo sont d’autres invités à répétition de The Joe Rogan Experience – et ont vu leurs émissions supprimées.

Ensuite, il y a les déménagements les plus connus. Alex Jones et Milo Yiannopoulos ont été notoirement retirés du podcast très tôt, bien que Rogan ait testé le courage de Spotify en réinvitant Jones sur le podcast ces derniers mois. Son dernier épisode n’a pas été supprimé par Spotify – du moins pas encore.

On ne sait pas exactement quand les émissions en question ont été supprimées, ni pourquoi.

Spotify n’a fourni aucune explication pour ses suppressions, ni même répondu aux plaintes répétées des fans de Rogan. Joe Rogan, en revanche, a confirmé que Spotify avait supprimé certaines émissions comme condition de leur accord de 100 millions de dollars avec lui. « Il y avait quelques épisodes qu’ils ne voulaient pas sur leur plate-forme, et je me suis dit » d’accord, je m’en fiche « », a partagé Rogan dans une récente interview avec l’invité Fahim Anwar. On ne sait pas non plus si Rogan a compris que plusieurs dizaines d’émissions étaient supprimées – et pourraient encore l’être – n’est pas non plus claire.