Spotify décroche plusieurs albums de comédiens après une impasse sur les redevances

Plusieurs comédiens ont maintenant beaucoup moins d’albums de comédie sur Spotify qu’ils n’en avaient le mois dernier – tout cela parce que le géant du streaming ne veut pas débourser les redevances supplémentaires qu’ils demandent.

Spotify a arraché plusieurs albums à des dizaines de comédiens de premier plan, y compris des gens comme Kevin Hart, John Mulaney, Tiffany Haddish, parmi beaucoup d’autres – juste avant Thanksgiving, et l’ont fait parce qu’ils étaient arrivés à une impasse sur cette question… ceci selon le WSJ.

Une poussée pour les paiements de redevances sur le matériel comique a mis à l'écart le travail de Jim Gaffigan, John Mulaney et de centaines d'autres comédiens sur Spotify

Le problème … apparemment, une tonne de ces bandes dessinées se sont associées à une organisation appelée Spoken Giants – qui a contacté des entreprises comme Spotify, YouTube, SiriusXM, Pandora et d’autres pour exiger qu’elles paient une part supplémentaire de changement pour une blague écrite par des comédiens.

Fondamentalement, la plupart des bandes dessinées ne sont payées en tant qu’interprètes que par leurs labels et/ou distributeurs… C’est ce pour quoi Spoken Giants se bat – mais Spotify ne jouera pas au ballon.

On ne sait pas combien d’albums ils ont retiré au total, mais il semble que ce soit un peu – parce que les pages Spotify des bandes dessinées mentionnées ci-dessus semblent assez nues, en particulier TH … qui n’a pas un seul album de comédie sur son profil plus … que des célibataires ponctuels.

Les critères pour lesquels les albums restent et ceux qui ne le sont pas ne sont pas exactement définis non plus – mais en tout cas, SG est énervé au nom des comédiens (dont aucun ne semble avoir personnellement parlé de cela, BTW) .. En disant au WSJ, Spotify a nui à ses résultats avec le déménagement.

Salut @Spotify, les comédiens de Spoken Giants veulent que tu reviennes. ..mais avec une juste compensation pour leur écriture.

Pendant ce temps, Spotify dit… « Spotify a payé des sommes importantes pour le contenu en question, et aimerait continuer à le faire. » Ils ajoutent : « Cependant, étant donné que Spoken Giants conteste les droits dont disposent divers concédants de licence, il est impératif que les labels qui distribuent ce contenu, Spotify et Spoken Giants, se réunissent pour résoudre ce problème afin de garantir que ce contenu reste disponible pour les fans du monde entier. «