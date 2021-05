Spotify déploie de nouveaux filtres de recherche pour iOS et Android

Spotify pour iOS et Android fait l’objet d’une petite mise à jour pour faciliter la recherche avec de nouveaux filtres. Le changement arrive à la fois aux abonnés gratuits et Premium.

Spotify indique que les nouveaux filtres de recherche sont en cours de déploiement à partir d’aujourd’hui et permettront de trouver plus facilement la musique ou les podcasts que vous recherchez.

Avec une simple recherche, vous pouvez explorer le monde entier de la musique et des podcasts connectés aux artistes, pistes et épisodes que vous aimez déjà. Envie d’élargir vos compétences en cuisine? Tapez «cuisine» dans la barre de recherche pour parcourir les listes de lecture de dîner, les épisodes de podcast avec vos chefs et cuisines préférés et même trouver des listes de lecture créées par les utilisateurs pour votre prochain repas.

Les nouveaux filtres de recherche incluent: les meilleurs résultats, les artistes, les chansons, les listes de lecture, les albums et les podcasts et les émissions, les épisodes et les profils.

Apple Music a la même chose et, récemment, la fonction de filtrage est revenue sur l’App Store pour faciliter la recherche.

Comme indiqué ci-dessus, vous trouverez les nouveaux filtres de recherche Spotify juste en dessous de la barre de recherche, appuyez sur l’un d’entre eux pour affiner vos résultats de recherche.

Spotify indique que la mise à jour est en cours de déploiement à partir d’aujourd’hui (cela ressemble à un changement côté serveur), tous les utilisateurs gratuits et Premium voyant la fonctionnalité «dans les semaines à venir».

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: