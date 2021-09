Spotify devrait dépasser le leader des podcasts d’Apple aux États-Unis

in

Spotify stimule la croissance des podcasts aux États-Unis alors que la part de marché des podcasts d’Apple a stagné.

Un nouveau rapport d’eMarketer suggère que Spotify dépassera Apple d’ici la fin de 2021. Il prédit que Spotify atteindra 28,2 millions d’auditeurs mensuels de podcasts d’ici la fin de 2021, contre 28 millions pour Apple.

Au cours des quatre prochaines années et sur la base des tendances actuelles des données, cet écart devrait se creuser. D’ici 2025, Spotify devrait avoir 43,6 millions d’auditeurs mensuels de podcasts, soit 12,7% de la population américaine.

Le rapport prédit également qu’environ 40% des internautes américains se connecteront à des podcasts au moins une fois par mois. Cette augmentation rapide de la croissance des auditeurs est ce qui alimente actuellement l’augmentation du nombre d’abonnés de Spotify. Mais cette croissance rapide pourrait se refroidir au cours des prochaines années.

Le rapport mentionne également YouTube, Google Podcasts et Amazon Music comme concurrents potentiels des podcasts qui détournent les auditeurs des podcasts Apple autrefois dominants. eMarketer prédit que d’ici 2025, il y aura 131,2 millions d’auditeurs de podcasts aux États-Unis qui écouteront au moins une fois par mois.

Malgré cette croissance prévue, Spotify a concentré peu de ressources sur le fait que les utilisateurs expérimentés du podcast se sentent chez eux. Spotify a essayé de tisser des podcasts dans toute l’application comme quelque chose que vous écoutez simplement côte à côte, mais de nombreuses personnes préfèrent séparer leur musique et leur podcast.

J’ai parlé à de nombreuses personnes qui admettent à contrecœur qu’elles écoutent des podcasts sur Spotify parce que leur émission préférée est devenue exclusive et qu’elles doivent maintenant l’utiliser. Spotify tient essentiellement un pistolet numérique sur votre tête – utilisez cette application terrible pour profiter de votre émission préférée ou ne l’appréciez pas du tout.

Si vous passez plus de temps à écouter des podcasts qu’à écouter de la musique, l’application Spotify n’est pas conçue pour vous.

Il existe d’innombrables applications de podcast dédiées sur iOS et Android qui vous serviront mieux. La page d’accueil est un mélange de podcasts, de musique, de listes de lecture, un fouillis d’audio qui conduit parfois à une paralysie de choix si vous n’avez pas de destination en tête lorsque vous ouvrez l’application.

Le résultat est beaucoup de plaintes en ligne sur la terrible expérience d’écoute des podcasts pour les utilisateurs expérimentés. Alors que de plus en plus d’auditeurs se connectent aux podcasts (probablement via Spotify), espérons-le, l’expérience s’améliore.