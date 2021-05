Spotify devrait signaler le ralentissement des abonnés – La pandémie est-elle terminée?

Le rapport sur les résultats de Spotify cette semaine pourrait révéler un ralentissement spectaculaire de la croissance des abonnés.

La société de streaming audio rapportera mercredi ses résultats du premier trimestre aux investisseurs. Mais ce rapport peut inclure des nouvelles d’un ralentissement significatif des abonnés par rapport à l’année dernière, selon les rumeurs de l’industrie de la musique et de Wall Street. Cela semble être repoussé par les conseils de Spotify lui-même: le Guardian rapporte maintenant que Spotify dit aux investisseurs «de ne pas s’attendre à ce que le boom se poursuive à un tel rythme» après avoir signalé des gains vertigineux d’abonnés en 2020.

Plus récemment, Spotify a signalé 6 millions de nouveaux abonnés au cours des trois premiers mois de 2020. Il a signalé 11 millions de nouveaux abonnés au cours de son dernier trimestre, se terminant en décembre 2020.

Spotify a ajouté 31 millions d’abonnés payants en 2020 – un boom significatif pendant la pandémie.

L’accent mis par la société de streaming sur les nouvelles propriétés de podcasting est susceptible d’en remercier. Spotify compte désormais plus de 155 millions d’abonnés payants, ce qui porte sa base d’utilisateurs totale, y compris le niveau financé par la publicité, à 345 millions. Mais Spotify semble avoir incité les investisseurs à un ralentissement de la croissance des abonnés depuis février.

Les derniers projets de prévision de la société ajoutant 29 millions de nouveaux abonnés cette année à son meilleur. Au pire, les prévisions ne prévoyaient que 17 millions de nouveaux abonnés – près de la moitié du total des nouveaux abonnés à partir de 2020. Malgré des gains d’abonnés haussiers en février, le cours de l’action Spotify a immédiatement chuté de 8% au milieu des problèmes de revenus.

Spotify a prévu une perte d’exploitation de 277,9 millions de dollars à 416,9 millions de dollars pour 2021. Cela est comparé à une perte d’exploitation de 407,2 millions de dollars en 2020.

La perspective d’un ralentissement des abonnés Spotify n’est pas une surprise compte tenu du rapport de Netflix la semaine dernière. Le géant du streaming vidéo a signalé un ralentissement spectaculaire du nombre d’abonnés au cours des trois premiers mois de 2021. Netflix n’a ajouté que quatre millions de nouveaux abonnés au cours de cette période, deux millions de moins que prévu. Netflix a imputé le manque de croissance des abonnés au manque de nouveau contenu en raison des fermetures.

Pendant ce temps, Spotify a dépensé près d’un milliard de dollars pour diversifier son portefeuille de podcasts, détournant ainsi l’attention de la musique. Il a acquis d’énormes sociétés de production de podcasts pour l’aider à compléter son contenu exclusif afin d’attirer de nouveaux abonnés. Daniel Ek, fondateur et PDG de Spotify, affirme que la stratégie a fonctionné car l’écoute des podcasts a doublé sur la plate-forme.

Mais le boom du podcasting se poursuivra-t-il? Spotify a retiré une part de marché drastique d’Apple Music, qui a lancé la tendance du podcasting il y a plus de 16 ans. Mais Apple n’abandonne pas si facilement ce terrain. La semaine dernière, le géant de Cupertino a annoncé une refonte de son application de podcasting et des abonnements payants.

Spotify et Apple permettront désormais aux auditeurs de podcast de “ s’abonner ” à leurs émissions préférées pour les soutenir financièrement. Les conditions de service entre les deux sont cependant radicalement différentes – voici une analyse entre les abonnements aux podcasts payants Apple Music et Spotify. Ils profitent tous les deux aux créateurs de différentes manières, bien que Spotify paie plus – pour le moment.