Spotify dit que l’App Store est une “ prise de pouvoir abusive ” par Apple

Spotify a qualifié l’App Store de «prise de pouvoir abusive» par Apple lors d’une audience antitrust.

Spotify s’est associé à Match Group et Tile pour une audience antitrust sur les pratiques de l’App Store d’Apple. Ces entreprises exhortent le Congrès américain à prendre des mesures contre Apple et Google pour leurs positions dominantes sur le marché.

«Apple abuse de sa position dominante en tant que gardien de l’App Store pour s’isoler de la concurrence et désavantager des services concurrents comme Spotify», a déclaré hier aux législateurs Horacio Gutierrez, directeur juridique de Spotify. Gutierrez dit que les restrictions qu’Apple impose aux développeurs «ne sont rien de plus qu’une prise de pouvoir abusive et une confiscation de la valeur créée par d’autres.

Les développeurs se plaignent depuis des années de la réduction standard de 30% d’Apple et de Google. Le développeur de Fortnite, Epic Games, a aidé à lancer une action en justice contre Apple pour ce qu’il qualifie de pratiques prédatrices. Mais ces poursuites en cours ont apporté des changements à la fois à Apple et à Google.

Le conseiller juridique de Spotify fait valoir que “ l’ordre bâillon ” d’Apple empêche Spotify de dire aux utilisateurs qu’ils peuvent s’inscrire au service moins cher ailleurs. Spotify facture actuellement une prime aux utilisateurs qui s’abonnent via iOS. L’audience faisait partie du panel antitrust du Comité judiciaire du Sénat. De nombreux membres du Congrès demandent des changements aux lois antitrust.

La sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) dit que le capitalisme est une question de concurrence, mais cela ne se produit pas. «Il s’agit de l’arrivée de nouveaux produits. Il s’agit de l’émergence de nouveaux concurrents. Cette situation, à mon avis, ne semble pas se produire lorsque vous avez deux entreprises qui dominent chacune dans des domaines différents. »

Le chef de la conformité d’Apple, Kyle Andeer, a défendu l’approche de l’entreprise au Congrès. Andeer dit que l’App Store a révolutionné la façon dont les logiciels sont livrés à l’utilisateur final.

Il a également déclaré que le taux de commission de 30% était inférieur à ce qui était facturé il y a plus de dix ans. Google a également fait l’objet d’un examen minutieux, mais les législateurs ont semblé se concentrer sur Apple lors de cette audience.

Selon l’avocat général de Tile, Kirsten Daru, Apple est devenu de plus en plus anticoncurrentiel au fil des ans. «Si Apple s’est retourné contre nous, cela peut allumer tout le monde», a-t-elle déclaré aux législateurs. «Si Apple choisit de concurrencer les développeurs sur sa plate-forme, elle doit le faire équitablement et selon les mêmes règles. Réglementer un géant comme Apple ne sera pas facile, mais cela deviendra de plus en plus difficile à mesure qu’il deviendra plus grand et plus puissant. »

Les sénateurs ont également demandé si ces entreprises avaient fait l’objet de représailles de la part de Google et d’Apple. Le directeur juridique de Match a témoigné comment un représentant d’Apple a déclaré à Match: “Vous nous devez chaque centime que vous avez gagné.”