Spotify dit que les autres concessions de l’App Store ne suffisent toujours pas

Spotify a déclaré que d’autres changements récents apportés à l’App Store d’Apple sont un pas dans la bonne direction, mais ne vont pas assez loin pour satisfaire ses demandes.

Horacio Gutierrez de Spotify s’est de nouveau adressé à Twitter à la suite d’un accord entre Apple et la Japan Fair Trade Commission (JFTC), affirmant que les changements ne vont toujours pas assez loin pour répondre à ses griefs.

Gutierrez a déclaré que « les modifications sélectives apportées par Apple aux règles de l’App Store sont les bienvenues, mais elles ne vont pas assez loin », recyclant une table Spotify à l’appui de l’Open App Markets Act :

Spotify a ajouté une petite mise à jour au tableau, clarifiant que le point deux RE interdisant la restriction des communications par les développeurs à leurs utilisateurs à l’intérieur ou à l’extérieur de l’application, telle que trouvée dans le règlement, avait une portée trop étroite et n’était pas applicable à toutes les applications.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cette semaine, Apple a annoncé des modifications aux règles concernant les applications de lecture qui seront applicables dans le monde entier à partir du début de l’année prochaine :

Pour garantir une expérience utilisateur sûre et transparente, les directives de l’App Store exigent que les développeurs vendent des services numériques et des abonnements à l’aide du système de paiement intégré à l’application d’Apple. Étant donné que les développeurs d’applications de lecture ne proposent pas de biens et services numériques intégrés à l’application à l’achat, Apple a convenu avec la JFTC de permettre aux développeurs de ces applications de partager un lien unique vers leur site Web pour aider les utilisateurs à configurer et à gérer leur compte.