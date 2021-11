Spotify annonce qu’il retire sa fonction Car View, qui a été introduite début 2019 pour rendre l’application moins distrayante et plus facile à contrôler pendant la conduite (via 9to5Google). Il n’est actuellement pas clair si la fonctionnalité va disparaître sur toutes les plateformes ou uniquement sur Android, et bien que certains utilisateurs ne la manqueront pas, de nombreux autres sont mécontents qu’elle soit supprimée sans remplacement raisonnable.

La confirmation du changement est en fait revenue en octobre, lorsqu’un modérateur de Spotify a répondu à un message sur son forum communautaire demandant pourquoi la fonctionnalité manquait. Le modérateur a écrit :

Nous pouvons confirmer que nous retirons la fonction d’affichage de la voiture. Cela ne signifie cependant pas que nous ne voulons pas améliorer la façon dont nos utilisateurs écoutent Spotify en conduisant. Au contraire, nous explorons activement une variété de nouvelles façons d’offrir la meilleure expérience d’écoute en voiture. Pensez à retirer la vue de la voiture comme quelque chose qui doit se produire dans le but de faire place à de nouvelles innovations à venir. S’il vous plaît soyez indulgent avec nous pour le moment. Pendant que nous travaillons dans les coulisses pour améliorer l’expérience, une alternative serait d’écouter les mains libres via Google Assistant. Cette fonctionnalité fonctionne également avec Google Maps afin que vous puissiez naviguer tout en écoutant Spotify. Pour ce faire, vous pouvez lier vos comptes et dire « Hey Google, joue à Spotify ».

« Nous explorons activement une variété de nouvelles façons d’offrir la meilleure expérience d’écoute en voiture »

Un commentaire de suivi d’un autre modérateur mentionnait que Spotify « retirait également certaines fonctionnalités comme [its] in-car Now Playing View pour Android », encore une fois pour faire place à de nouvelles fonctionnalités.

Comme le souligne Android Police, ce plan a bouleversé de nombreux utilisateurs. Dans la section des commentaires de l’article, les gens disent que la suppression de la vue de la voiture leur a rendu plus difficile l’utilisation de Spotify en toute sécurité au volant. Certains ont également accusé Spotify d’avoir supprimé Car View pour vendre son appareil Car Thing à 80 $, qui sert d’écran et de télécommande pour le service de streaming musical et n’est actuellement disponible que pour les abonnés Premium via une liste d’attente.

Certains clients Spotify sont très mécontents du changement.

Pour le moment, Car View fonctionne toujours sur mon iPhone, mais pas sur mon appareil Android. L’écran des paramètres de l’application Android a une section Voiture, mais il ne contient qu’un bouton pour configurer une Chose de voiture et un texte qui dit « toujours faire attention à la route et respecter toutes les règles de circulation ». Spotify n’a pas immédiatement répondu à la demande de clarification de The Verge pour savoir s’il prévoyait de retirer Car View sur toutes les plateformes.

Android Auto pour les écrans de téléphone peut vous donner une approximation approximative de Car View de Spotify.

Si Spotify supprime Car View de son application iOS, vous pourrez toujours contrôler votre musique en mode mains libres avec Siri en ajoutant « sur Spotify » à la fin de n’importe quelle commande vocale. (Par exemple : « jouez Adele sur Spotify. » Dire « piste suivante » ou « pause » fonctionnera également si de la musique est en cours de lecture à partir du service.) Siri peut se souvenir de votre service de diffusion en continu préféré, vous n’aurez donc peut-être pas toujours à le demander. pour utiliser Spotify, mais à la manière typique de Siri, cette fonctionnalité peut être un peu floue.

Sur Android, Google Assistant peut utiliser par défaut Spotify, et sur les deux plates-formes, vous pouvez activer les commandes Spotify dans Google Maps (bien que les boutons soient nettement plus petits que dans la vue de voiture de Spotify). Certaines voitures vous permettront également de contrôler Spotify via CarPlay ou Android Auto. Vous pouvez également exécuter ce dernier sur l’écran de votre téléphone, ce qui vous donnera une interface similaire à Car View.

Les modérateurs de Spotify n’ont pas répondu dans le fil (qui compte plus de 108 commentaires) avec une estimation du moment où les utilisateurs peuvent s’attendre à un remplacement pour Car View, ou à quoi ressemblera ce remplacement. Il semble difficile de croire que Spotify n’aurait pas pu garder la fonctionnalité active tout en travaillant sur un remplacement, mais il semble déterminé à continuer dans cette voie étant donné le manque de réponses au cours du mois dernier. Nous avons demandé à Spotify si le contrecoup de l’utilisateur avait affecté ses plans, et nous mettrons à jour cette histoire si nous avons des nouvelles.