Spotify donne à votre bibliothèque un coup de jeune avec des filtres dynamiques pour un tri facile

Spotify apporte des modifications bienvenues à son application mobile pour simplifier l’expérience. La société reconnaît que les bibliothèques de musique en constante croissance peuvent être difficiles à gérer et à parcourir, c’est pourquoi elle introduit une nouvelle interface utilisateur pour votre bibliothèque qui devrait aider à rationaliser un peu les choses.

La nouvelle mise à jour supprime la vue à onglets de la version actuelle de Votre bibliothèque, la remplaçant par des filtres dynamiques pour passer rapidement d’une liste de lecture à un podcasts, à un album, etc. Les utilisateurs peuvent même combiner des filtres; par exemple, vous pouvez sélectionner “Liste de lecture” avec “Téléchargé”, de sorte que l’application ne vous montrera que les listes de lecture hors connexion lorsque vous êtes en déplacement. Il est un peu plus facile de voir rapidement votre musique téléchargée sur Spotify. Le tri est également en cours d’amélioration et les auditeurs de Spotify peuvent désormais trier leur audio par ordre alphabétique, par lecture récente ou par nom de créateur.

La nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs d’épingler jusqu’à quatre listes de lecture en haut de leur vue d’un simple geste, et une nouvelle vue en grille donne aux auditeurs un aperçu plus visuel de leur contenu aimé.

Votre collection de musique et de podcasts est une représentation de vous – et c’est quelque chose de profondément personnel. Mais avec plus de 5000 heures de contenu publié chaque jour dans le monde entier sur Spotify et des centaines de ceux enregistrés dans votre bibliothèque, nous savons qu’il est crucial de pouvoir trouver rapidement ce que vous cherchez, revenir à votre dernière découverte ou redécouvrir un bien-aimé. piste que vous avez enregistrée il y a des années.

La nouvelle interface utilisateur semble étendre les nouveaux filtres musicaux récemment introduits par Spotify, qui filtre dynamiquement les chansons aimées en fonction du genre ou de l’humeur. Cette dernière mise à jour devrait rendre l’interface utilisateur plus cohérente dans votre bibliothèque et devrait atteindre les meilleurs téléphones Android au cours de la semaine prochaine.

