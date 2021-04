Spotify Earmarks 15-20 épisodes supplémentaires de Joe Rogan à supprimer

Après avoir nixé plus de 40 émissions de The Joe Rogan Experience depuis l’intégration du podcast cette année, Spotify a maintenant réservé des émissions supplémentaires à supprimer.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé pour la première fois que Spotify continuait de supprimer les épisodes de Joe Rogan après avoir exclusivement intégré le podcast à la fin de l’année dernière. À partir de ce mois-ci, Spotify a maintenant supprimé 42 épisodes dans ce qui semblait être un processus de suppression silencieux. Malgré les épisodes manquants, Spotify a refusé de commenter les émissions manquantes, et encore moins de justifier les suppressions spécifiques.

Maintenant, Digital Music News a appris que ce processus pourrait ne pas se terminer à 42. Selon les mêmes sources qui nous ont informés des suppressions précédentes, Spotify a réservé environ 15 à 20 émissions supplémentaires à supprimer, mais a mis en pause le plan donné. une vague de publicité négative et de «mauvaise optique».

Depuis que l’histoire des déménagements a éclaté ce mois-ci, une liste importante de médias a couvert le problème et le sujet a évolué sur les réseaux sociaux. Les médias couvrant les suppressions incluent désormais le New York Post, Business Insider, The Wrap et Newsweek, parmi beaucoup d’autres, une vague de publicité inattendue et indésirable qui met le découpage de l’émission en pause. En dépit d’être en attente, DMN a également appris que les suppressions sont «toujours sur la table» mais manquent désormais de dates de suppression concrètes.

On ne sait pas non plus si les renvois ont déclenché des débats internes au sein de Spotify sur la censure, y compris avec Rogan lui-même. Auparavant, Joe Rogan avait subi de fortes pressions de la part des employés de l’activiste Spotify pour supprimer des émissions spécifiques, donner le pouvoir de supervision de l’édition aux membres du personnel de Spotify et préface des émissions avec des avertissements de déclenchement ou des clarifications de vérification des faits. Ces efforts ont initialement semblé infructueux après le refus de la direction de Spotify, bien que les suppressions de catalogue aient toujours eu lieu.

Rogan a depuis confirmé la longue confrontation, tout en critiquant les “ enfants de 23 ans réveillés ” dans l’entreprise. «Je parle du haut de ma tête. Et souvent, je dis ce que je ne veux même pas dire », a déclaré Rogan en octobre. «Je le dis parce que c’est un podcast f-king. Et si vous avez un problème avec des gens qui disent des choses terribles et que vous travaillez pour Spotify, vous devriez peut-être écouter certaines des paroles. D’accord, parce que certaines des paroles et une partie de la musique f-king que vous jouez encore et encore me font pâlir en comparaison.

“Mais je comprends, vous êtes un gamin de 23 ans réveillé et vous travaillez pour cette entreprise et vous pensez que vous allez mettre le pied à terre, je comprends.”

Alors, quelle est la prochaine étape sur le billot, en supposant que le prochain lot d’épisodes soit effectivement supprimé?

Cette partie n’a pas été partagée, bien qu’une description de haut niveau de la liste suggère que la plupart des «expositions de catalogue» d’il y a des années ont été sélectionnées pour être supprimées. On ne sait pas si des émissions controversées plus récentes – en particulier des entretiens avec la critique transgenre Abigail Shrier ou le théoricien du complot Alex Jones – ont également été ciblées, bien que cela semble peu probable compte tenu de la plus grande visibilité de ces épisodes.

Tôt ce matin, nous avons parcouru tout le catalogue Joe Rogan sur Spotify et constaté qu’aucune émission supplémentaire n’avait été supprimée (ce qui signifie que le nombre d’épisodes supprimés reste à 42).

Incidemment, Joe Rogan a brièvement discuté des suppressions dans un podcast relativement récent, mais ne semblait pas s’en soucier.

«Il y a eu quelques épisodes [Spotify] Je ne voulais pas sur leur plate-forme, et je me suis dit «d’accord, je m’en fiche» », a déclaré Rogan à l’invité Fahim Anwar. “Mais à part ça, en termes de ce que je ferai à l’avenir, le grand test était d’avoir Alex Jones.”

Ironiquement, Rogan a fait cette déclaration immédiatement après avoir critiqué Netflix pour avoir effacé un épisode du Patriot Act de Hasan Minhaj suite à la pression du gouvernement saoudien. «Quand j’ai vu que l’émission d’Hasan avait été retirée à cause des critiques de l’Arabie saoudite, je me suis dit: ‘quoi? Netflix? ‘ Ça m’a fait penser, mec, je ne sais pas si c’est l’endroit. Je ne sais pas si c’est plus le lieu, car j’ai l’impression qu’il y a trop d’implication de l’entreprise, qu’il y a trop d’influence sur le contenu.

Le Wall Street Journal a estimé que Spotify a dépensé plus de 100 millions de dollars pour conclure l’accord exclusif de Joe Rogan.