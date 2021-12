Spotify Emballé, déballé – Vox

Lorsque Spotify Wrapped est sorti en 2017, il a frappé mes discussions de groupe comme les dernières nouvelles. Un ami m’a envoyé frénétiquement une capture d’écran montrant qu’ils figuraient parmi les 1 % des meilleurs auditeurs de Frank Ocean avec un message : « CAN U BELIEVE THIS », suivi d’un déluge de textes d’autres amis, soulignant leurs distinctions en streaming. Peu de temps après, des gens partout sur Internet partageaient leurs résultats d’écoute. Les histoires d’Instagram étaient remplies de statistiques de streaming qui se moquaient des goûts les plus simples ou fléchissaient les inclinations artistiques. (J’avoue, moi aussi j’ai partagé le mien.)

Spotify a initialement publié sa première itération de Wrapped en 2015 sous le nom de « Year in Music », une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de revenir sur leurs 365 derniers jours via les chansons et les artistes qu’ils ont le plus écoutés. L’outil comprenait des statistiques telles que les chansons les plus jouées par l’auditeur et le nombre d’heures de musique qu’il avait écoutées au total. Bien que populaire, Year in Music n’est pas devenu viral, jusqu’à ce qu’il soit mis à niveau deux ans plus tard vers la version graphique personnalisable et jazzy qu’il est maintenant.

Désormais, Spotify Wrapped est devenu une tradition annuelle, marquant le changement de saison de la même manière que les incontournables culturels bien-aimés comme les tasses de vacances Starbucks ou Mariah Carey marquent les vacances. Mais à mesure que la fonctionnalité de Spotify gagnait en popularité, un discours croissant sur les algorithmes, dont l’utilisation est devenue une procédure standard sur les réseaux sociaux, et sur lequel Wrapped s’appuie, s’est développé.

Un algorithme prend un ensemble d’entrées et génère une sortie, de la même manière qu’une recette transforme des ingrédients en gâteau. Pour Spotify, s’appuyer sur des algorithmes signifie qu’il utilise les données de ses consommateurs pour générer de la découverte musicale via des listes de lecture. Ouvrez la page d’accueil de Spotify et vous pouvez trouver un certain nombre de listes de lecture organisées qui fournissent des données utilisateur collectées à partir de l’application, de « Meilleures chansons aux États-Unis », qui regroupe des données collectives, à « Discover Weekly », qui s’appuie sur des données personnalisées. Pour créer ces listes de lecture, Spotify suit la musique que vous écoutez, l’organise en certaines catégories, mesure les pistes par rapport à d’autres auditeurs et utilise ces informations pour choisir la musique à vous montrer.

La chanteuse Madison Beer, qui compte 28,9 millions de followers sur Instagram, partage son Spotify 2021 Wrapped à son histoire.Capture d’écran de @madisonbeer sur Instagram

La livraison algorithmique de Spotify était ce qui la distinguait initialement des autres plateformes de streaming musical, souvent citée comme un facteur important dans le succès de l’application malgré la façon dont elle repose sur les données de suivi. Une utilisatrice de l’application, Kiana McBride, 22 ans, m’a dit : « Mon Discover Weekly est souvent le feu. Spotify a une si bonne analyse de données qu’il peut dire quelle musique je suis susceptible d’apprécier.

Bien que le suivi des données musicales ne semble pas trop obscur à première vue, l’utilisation de l’intelligence artificielle s’est avérée discriminatoire. Des rapports ont montré comment l’intelligence artificielle peut être codée avec des préjugés et perpétuer le racisme. Associés à la technologie vidéo ou aux logiciels de sécurité, les algorithmes ont également joué un rôle essentiel dans le renforcement du capitalisme de la surveillance. Il y a même eu des rapports indiquant à quel point la fonctionnalité de la plate-forme est inexacte et mal commercialisée. Pourtant, Spotify Wrapped devient viral. Notre attachement collectif à ce récapitulatif révèle à quel point les algorithmes se sont intégrés à la façon dont nous nous concevons dans la culture de consommation numérique : comme des marques à affiner.

Selon P. David Marshall, nouveau professeur des médias et des communications à l’Université Deakin et éminent spécialiste de l’identité en ligne, le concept de « personnages stratégiques doubles » informe profondément la façon dont les gens abordent ce qu’ils partagent sur les réseaux sociaux. « Personnage stratégique double [uses] le mot dans les deux sens », m’a-t-il dit. « Dual as in two, et duel, ce qui signifie que vous commencez réellement à jouer dans un espace qui comprend les transformations algorithmiques. »

Les consommateurs comprennent de plus en plus que la façon dont ils utilisent une application influence le type de contenu qu’ils voient, créant une double conscience numérique, où « nous réalisons que nous sommes une construction numérique », mais nous réalisons également qu’« une construction numérique est liée à qui nous sommes. – qui nous pensons être », a déclaré Marshall. Essentiellement, notre moi en ligne est toujours une extension de nous-mêmes ; ce n’est pas une version de la personnalité. En même temps, c’est une version qui est intrinsèquement fabriquée et performative.

Et comme c’est la nature de la performance, ceux qui sont sur scène sont appelés à agir sans cesse. Nous construisons stratégiquement une certaine perception de nous-mêmes à travers des extraits qui, avec l’aide de Spotify Wrapped et d’autres algorithmes, deviennent de plus en plus raffinés. Par exemple, partager une rafle sur les réseaux sociaux peut positionner une personne dans un créneau particulier : indépendant ; punk; Roche. Si les genres musicaux sont encore plus obscurs, alors cette personne peut se déplacer dans des niches hyper spécifiques : folktronica ; rap nuage; Pop urbaine japonaise.

Un utilisateur de l’application, Alfonso Velasquez, 22 ans, m’a dit qu’il aimait regarder les résultats des autres sur Spotify parce qu’en comparaison, « ça le fait se sentir plus indépendant ». Il parle à un instinct de curation d’une marque de lui-même – un instinct dérivé de la culture d’influence dominante.

« Les influenceurs sont dans cette structure à double personnalité, travaillant entre une version d’entreprise d’eux-mêmes et une version hautement individualisée d’eux-mêmes », a déclaré Marshall. Pour cette raison, ils « changent notre culture transnationale plus large quant à ce qui est normal ».

Une autre utilisatrice, Isabel Edreva, 21 ans, m’a dit qu’elle consultait les conclusions d’autres personnes sur Spotify pour « prendre des notes ».

« Si quelqu’un que je respecte vraiment a une chanson dont je n’ai jamais entendu parler », a-t-elle expliqué, « Je me dis ‘D’accord, je devrais l’écouter.' »

De nombreuses personnes ne s’inscrivent pas en prenant les recommandations de Spotify Wrapped comme étant influencées. Mais c’est le nœud de la culture d’influence.

« Nous commençons à faire des variantes de ce que font les influenceurs », a déclaré Marshall. « Ils deviennent notre façon d’essayer de comprendre la vie en ligne et la façon dont nous commençons, en tant que personnes ordinaires, à reconstruire notre notion d’une personnalité différenciée. » Lorsque des célébrités d’Internet telles que la chanteuse Madison Beer, la star et chanteuse de Musical.ly Loren Gray, ou le musicien viral de TikTok Laufey publient leurs résultats en streaming, la pratique s’accélère encore plus. Spotify Wrapped n’est qu’un exemple de la façon dont les habitudes des influenceurs, de ce qu’ils publient à la façon dont ils le publient, deviennent un guide particulier pour tout le monde sur Internet, peu importe qui vous suivez sur les réseaux sociaux.

Spotify rend la participation à cette culture encore plus facile. D’un simple toucher, le contenu – déjà réalisé dans différentes couleurs coordonnées – peut être partagé. Les graphiques accrocheurs sont pré-générés. Les utilisateurs peuvent révéler un peu d’eux-mêmes avec de faibles enjeux et une participation minimale, imitant sans réfléchir comment les influenceurs exploitent leurs goûts et leurs intérêts pour devenir une marque.

L’influenceuse Loren Gray, qui compte 22,2 millions de followers sur Instagram, partage son Spotify 2021 Wrapped à son story.Capture d’écran de @loren sur Instagram

C’est peut-être cette participation transparente avec des récompenses instantanées pour le renforcement de la marque qui rend pâle en comparaison la méfiance du suivi de vos données sur la plate-forme. « Ce ne sont que des chansons », m’a dit une utilisatrice de l’application, Sophronia Barone, 21 ans. « Je suppose que ce n’est pas grave. »

S’agit-il juste de chansons, cependant? Lors de l’analyse du back-end de l’application, une équipe de cinq chercheurs à l’origine de l’étude de 2019 « Spotify Teardown : Inside the Black Box of Streaming Music » a clairement indiqué que les algorithmes n’existent pas dans le vide. Ils ont écrit : « Les chercheurs ont démontré comment la livraison de contenu algorithmique a des implications pour la production de genre, de race et d’autres catégorisations. Les utilisateurs sont invités – ou obligés – à transformer leurs habitudes d’écoute en « profils de goût », qui sont mesurés à l’aide d’un ensemble de paramètres. »

Spotify n’a pas rendu public ces catégories, mais les universitaires ont constaté que le genre en faisait certainement partie. Ils ont noté que Paul Lamere, le directeur de la plateforme d’intelligence musicale et de données, Echo Nest (qui a été acquise par Spotify en 2014), a fourni des données basées sur les habitudes d’écoute par sexe dans un article de blog de 2014. Les chercheurs ont découvert que l’auto-déclaration de votre sexe est une partie obligatoire du processus d’inscription de la plate-forme et, en outre, est répertorié comme l’un des types d’informations que Spotify collecte et partage dans le cadre de sa politique de confidentialité », indique[ing] ce genre est perçu comme vital pour le fonctionnement de Spotify, au moins à des fins de marketing.

Ils ont également découvert que l’entreprise connaît votre adresse IP, c’est-à-dire votre emplacement, votre nationalité et, par procuration, votre classe sociale. Une autre étude de la Banque d’Angleterre a révélé que les données Spotify peuvent même révéler l’humeur des utilisateurs. Il n’est donc pas déraisonnable de supposer que Spotify peut déduire une bonne partie de votre démographie socio-économique, en réduisant l’origine ethnique, l’âge et peut-être même la sexualité si vous écoutez des podcasts spécifiques, comme le populaire Queerology de Spotify. (Et après que la sexualité d’un prêtre a récemment été dévoilée par une publication catholique via les données de localisation de son téléphone, il est clair que cette information a des conséquences réelles.) Spotify capitalise ensuite cette information en la vendant à des entreprises, auxquelles les profils démographiques s’apparentent. or.

Spotify, bien sûr, n’est pas la seule entreprise à réussir ses algorithmes de marketing auprès des consommateurs : tout, de DigiScents, qui promet de parfumer votre maison en fonction de votre historique de navigation sur le Web, à TikTok, l’application de médias sociaux la plus populaire du moment. , concerne la visualisation basée sur des algorithmes et nous encourage à acheter une quantité ridicule de choses. Découvrez la culture de l’IA, la nouvelle ère du capitalisme numérisé, où le consommateur est sans cesse coincé dans sa propre boucle de rétroaction. Si vous ouvrez une application, vous offrez intrinsèquement du travail gratuit aux entreprises sous la forme de trafic Web, d’AdSense et de profils de goût, uniquement pour que ces applications vendent votre profil et votre identité d’utilisateur – ce qui est essentiellement vous – à d’autres, puis finalement, de retour à toi-même. Ces entreprises nous poussent vers une visualisation basée sur des algorithmes, et non seulement nous recueillons ce que leurs données révèlent à notre sujet, mais nous les partageons également avec enthousiasme pour que les autres puissent les voir.

Nous le faisons au nom de l’auto-branding. Car au final, nous obtenons une pièce quantifiable de plus à ajouter à notre personnalité en ligne ultra-spécifique. Pour un instant fugace, nous pouvons tous aussi être des influenceurs. « J’aime que Spotify partage ses statistiques avec vous », a déclaré McBride. C’est « comme si vous étiez une star de la MLB pour écouter de la musique ».