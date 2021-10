Spotify embauchera des centaines de personnes en Europe, en Australie et au Canada

Une liste K-Pop sur Spotify fête ses 7 ans et des millions d’abonnés 0:57

(Stockholm, .) – Spotify prévoit d’embaucher des centaines d’employés pour augmenter ses revenus publicitaires en Europe et ailleurs, car la société de musique en streaming cherche à augmenter les revenus des clients qui ne paient pas de frais mensuels, qui constituent néanmoins la majeure partie de sa base d’utilisateurs.

« Nous augmentons nos effectifs » marketing « pour l’activité publicitaire de plus de 70 % en Europe, en Australie et au Canada… et cela à partir d’une base assez importante », a déclaré Lee Brown dans une interview. , responsable de l’activité publicitaire de Spotify.

La société a également embauché un responsable de la publicité avec 25 ans d’expérience internationale pour diriger les ventes internationales, a déclaré Brown, bien qu’il ne l’ait pas nommé.

Spotify souhaite ajouter plus d’outils pour les annonceurs et rendra sa plateforme de publication et de publicité de podcast Megaphone disponible en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.

Spotify annonce un accord avec les ducs de Sussex 0:38

Spotify a dépensé des centaines de millions pour renforcer son activité de podcast. Sa concurrence avec Apple s’est intensifiée après que les deux ont lancé des plateformes d’abonnement payant pour les podcasteurs plus tôt cette année.

La société suédoise devrait dépasser Apple en nombre d’auditeurs de podcasts pour la première fois cette année, selon le cabinet de conseil eMarketer.