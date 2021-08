Spotify est mis à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités aux montres connectées

14/08/2021 à 19:52 CEST

Avec le lancement de la série La Galaxy Watch 4 de Samsung et la nouvelle version Wear OS de Google, Spotify a introduit une mise à jour importante de son application Wear OS. Comme une fonctionnalité que vous avez ajoutée à votre application Apple Watch en mai dernier, l’application Wear OS mise à jour de Spotify vous permettra de diffuser et de télécharger de la musique directement sur votre montre, vous pouvez donc l’écouter sans avoir besoin d’un smartphone ou même d’une connexion.

Spotify a noté que la mise à jour concernera les montres intelligentes de Fossil, Mobvoi et Suunto, ainsi que les derniers appareils de Samsung. Aussi Cela devrait fonctionner sur les montres plus anciennes, car Spotify note qu’il “exige que la montre intelligente fonctionne au moins avec Wear OS 2.0 ou une version ultérieure”.

“Dans les semaines à venir, les utilisateurs de Spotify pourront lire leurs listes de lecture, albums et podcasts préférés avec leurs montres connectées sous Wear OS”, a écrit la société sur son blog. “En ayant Spotify à votre poignet, vous avez plus de liberté pour courir, danser, faire du shopping, cuisiner et socialiser, et contrôler votre musique et vos podcasts en même temps. De plus, nous sommes heureux de vous présenter l’une des fonctionnalités les plus demandées par nos utilisateurs : la possibilité de télécharger toute votre musique et vos podcasts préférés sur votre smartwatch. »

Une fois que vous avez la dernière application sur votre montre Wear OS, vous devez coupler les écouteurs directement avec la montre. À partir de là, vous pouvez diffuser de la musique, des listes de lecture et des podcasts directement sans avoir besoin d’un téléphone.