Spotify est sur le point de frapper certains d’entre vous avec une hausse de prix – .

La semaine a commencé avec Spotify faisant des nouvelles sur plusieurs fronts, comme avec l’annonce que, à partir d’aujourd’hui sur certains marchés, un partenariat avec Facebook signifie que les utilisateurs de Spotify pourront désormais découvrir et profiter de la lecture de chansons directement à partir de Spotify via un nouveau joueur initié. l’application Facebook sur iOS et Android. En plus d’autoriser les partages Spotify sur le fil d’actualité Facebook, selon le diffuseur de musique, les fans auront également la possibilité de lire des chansons via le nouveau mini-lecteur Facebook via des publications d’artistes vérifiés sélectionnés, ou à partir de vidéos téléchargées par l’utilisateur sur Facebook qui contiennent de la musique sous licence. .

Pendant ce temps, Spotify se prépare également à défier Apple de front en matière de podcasts, à la suite de l’annonce du fabricant d’iPhone lors de l’événement “Spring Loaded” de la semaine dernière au cours duquel Apple a dévoilé des produits comme un nouvel iPad Pro, ainsi que des services tels que Apple Podcast. Abonnements. Cela dit, nous avons également une autre mise à jour qui est malheureusement une mauvaise nouvelle pour certains d’entre vous: une nouvelle augmentation de prix Spotify.

The Verge rapporte que certains utilisateurs de Spotify ont commencé à recevoir des e-mails leur indiquant que les abonnements Spotify Family aux États-Unis verront bientôt une augmentation (bien que les abonnements individuels à Spotify Premium ne semblent pas être affectés, pour le moment). De même, les plans Spotify Student, Duo et Family dans certaines parties de l’Europe et du Royaume-Uni connaissent également une augmentation de prix.

C’est une sacrée augmentation de prix @Spotify pic.twitter.com/TNKCxMKXWk – Paul Campbell (@StarshapedPaul) 26 avril 2021

Aux États-Unis, les abonnements familiaux Spotify verront une augmentation de 1 USD, passant de 14,99 USD à 15,99 USD par mois. Les plans Spotify Student au Royaume-Uni ainsi que les abonnements Duo connaissent tous deux le même taux d’augmentation (passant de 4,99 £ à 5,99 £ par mois et de 12,99 £ à 13,99 £ par mois, respectivement), tandis que les plans familiaux passent de 14,99 £. à 16,99 £ par mois.

En Irlande ainsi que dans certains autres pays européens, les forfaits Étudiant et Duo augmenteront leur prix mensuel d’un euro, tandis que les forfaits familiaux seront frappés avec une augmentation un peu plus importante de 14,99 € à 17,99 € par mois (de même, certains pays ailleurs en Amérique du Sud, ainsi qu’en Asie, connaîtront des augmentations dans le même sens). Cependant, les abonnés existants ne seront pas touchés par ces augmentations tout de suite. Selon The Verge, tous les utilisateurs de Spotify existants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe bénéficieront d’une période de grâce d’un mois avant que l’augmentation ne commence, ce qui signifie que les abonnés existants verront tout cela à partir de juin.

En février, Spotify a publié son dernier rapport sur les résultats trimestriels qui montrait que le géant suédois du streaming musical comptait désormais 155 millions d’abonnés. C’était un gain de 24% par rapport à la même période de l’année précédente. Spotify compte également plus de 345 millions d’utilisateurs mensuels actifs au total, grâce au niveau gratuit et financé par la publicité. Les pertes de la société, cependant, continuent de s’accumuler, Spotify faisant état d’une perte de 125 millions d’euros au cours du dernier trimestre.

