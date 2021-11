Spotify et Mass Appeal annoncent le podcast ‘The Bridge’ hébergé par Nas

Spotify et Mass Appeal ont annoncé The Bridge, un nouveau podcast hébergé par l’artiste primé aux Grammy Awards Nas et la personnalité de la radio Minya « Miss Info » Oh, dans le cadre de l’initiative #HipHop50.

The Bridge: 50 Years of Hip Hop est un talk-show qui présentera des conversations animées avec une pléthore d’invités allant des rappeurs emblématiques, des producteurs aux artistes populaires d’aujourd’hui pour explorer les façons dont le hip hop a influencé la société. La première saison sera lancée le mardi 16 novembre avec de nouveaux épisodes chaque semaine, exclusivement sur Spotify.

Le podcast emmènera les auditeurs dans un voyage audio du Hip Hop dans le temps. Les invités représenteront toutes les facettes du genre du passé au présent, y compris des musiciens, des dirigeants politiques, des athlètes, des écrivains et des acteurs. Ils raconteront des histoires sur leur lien avec le hip hop, leurs carrières musicales, et offriront un aperçu pertinent sur divers sujets, notamment l’art du MCing, les identités régionales (culture rap de la côte ouest contre la côte est), l’ère numérique, les sous-genres du hip Hop, expansion mondiale et bien plus encore.

Les premiers épisodes présentent les hôtes Nas et Miss Info en conversation avec certains des plus grands noms du hip-hop, y compris Glaçon, Mary J. Blige, et Cordae. Des invités vedettes supplémentaires pour la première saison seront bientôt dévoilés.

Nas et Miss Info entretiennent une relation musicale de longue date depuis le début des années 90, lorsque Miss Info a écrit l’une des critiques d’albums Hip Hop les plus renommées sur La Source pour Illmatique de Nas album. Le moment du cercle complet prendra vie cet automne alors que le couple rend hommage à 50 ans de culture Hip Hop à travers une narration unique.

Plus tôt cette année, Mass Appeal a annoncé son partenariat de contenu #HipHop50 avec Showtime/ViacomCBS. The Bridge: 50 Years of Hip Hop fait partie de l’une des nombreuses activations numériques qui seront déployées au cours des deux prochaines années dans le cadre de la campagne à plusieurs niveaux.

