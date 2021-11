Spotify et Netflix cherchent à rivaliser avec Apple Music et TV+ avec un nouveau hub dédié aux émissions à succès

Spotify et Netflix s’associent pour un nouveau partenariat. Avec cet accord, le service de streaming musical offrira une « expérience de streaming audio complète » de la société de streaming vidéo, qui ressemble à ce que fait Apple avec Apple Music, Apple TV+ et Apple Podcasts.

Spotify a annoncé dans un article de blog :

Les émissions et les films tendance d’aujourd’hui ne sont pas seulement des fandoms inspirants, ils alimentent également des obsessions à l’échelle d’Internet. À tel point que moins de deux semaines après les débuts de Squid Game sur Netflix, les auditeurs de Spotify avaient créé plus de 22 500 listes de lecture thématiques uniques pour continuer l’expérience. Il est clair qu’après le générique, les téléspectateurs en veulent encore plus – et ils viennent sur Spotify pour l’entendre. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, les deux sociétés de streaming se réunissent pour lancer un tout nouveau Netflix Hub sur Spotify où les fans peuvent profiter de l’expérience de streaming audio complète à partir du divertissement qu’ils aiment.

Avec ce hub Netflix sur Spotify, les auditeurs gratuits et premium aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande et en Inde peuvent accéder aux bandes originales, listes de lecture et podcasts officiels, ainsi qu’au contenu exclusif de Spotify.

Le billet de blog indique que les utilisateurs n’ont qu’à rechercher « Netflix » sur Spotify, puis les gens pourront « trouver et chanter la musique derrière certaines de leurs émissions Netflix préférées ».

Au sein du hub, les fans auront facilement accès aux listes de lecture officielles de succès télévisés à la mode comme La Casa de Papel (Money Heist), Bridgerton et On My Block, ainsi qu’à la bande originale officielle d’émissions comme Squid Game, Bruised et Cowboy Bebop . Les créateurs sont également là pour explorer les émissions et les films dont vous ne pouvez pas arrêter de parler sur les podcasts liés à Netflix comme Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 (Would Recommend) et The Crown: The Official Podcast.

Ce Hub Netflix sur Spotify ressemble beaucoup à ce que fait déjà Apple avec ses propres services. Par exemple, si vous regardez Dickinson, The Morning Show ou For All Mankind, par exemple, vous pouvez accéder aux chansons de la saison de ces émissions sur Apple Music ainsi qu’à des informations grâce aux podcasts Apple originaux.

Il est important de dire que Spotify n’exige pas que les utilisateurs aient un abonnement pour profiter de ces fonctionnalités, et bien qu’Apple n’exige pas non plus d’abonnement pour ses propres podcasts originaux, les utilisateurs peuvent mieux profiter de ces contenus supplémentaires s’ils sont abonnés. à Apple Music, Spotify, Apple TV+ et Netflix.

Que pensez-vous de cette nouvelle prise de Spotify et Netflix ? Espérez-vous qu’Apple fasse de même avec d’autres services de streaming vidéo comme Disney+ ? Dites vos pensées dans la section commentaire ci-dessous.

