Spotify et Netflix s’associent pour des expériences audio exclusives et plus encore

Spotify et Netflix, deux des plus grands services de streaming audio et vidéo, se réunissent pour lancer un nouveau hub qui présente les bandes sonores et plus encore des films et émissions Netflix Original.

Le hub a été lancé mardi et propose des albums officiels, des listes de lecture, des podcasts et plus encore pour une expérience audio uniquement du contenu Netflix populaire auquel les abonnés gratuits et Premium peuvent se connecter.

Cela comprend des listes de lecture de « Bridgerton », « On My Block » et d’autres, avec des bandes sonores officielles de « Squid Game », « Bruised », « Cowboy Bebop » et plus encore. C’est également là que les auditeurs peuvent trouver des podcasts Netflix tels que « D’accord, écoutez maintenant », « Netflix est une blague quotidienne », « 10/10 (à recommander) » et « The Crown : The Official Podcast ».

Le nouveau hub est né du fait que les utilisateurs ont regardé des émissions comme « Squid Game » et se sont précipités sur Netflix pour écouter la bande originale.

Les émissions et les films tendance d’aujourd’hui ne sont pas seulement des fandoms inspirants, ils alimentent également des obsessions à l’échelle d’Internet. À tel point que moins de deux semaines après les débuts de Squid Game sur Netflix, les auditeurs de Spotify avaient créé plus de 22 500 listes de lecture thématiques uniques pour continuer l’expérience. Il est clair qu’après le générique, les téléspectateurs en veulent encore plus et ils viennent sur Spotify pour l’entendre.

Dans le cadre de l’expérience, Spotify met en avant du contenu exclusif, dont une nouvelle destination pour « La Casa De Papel » avec des vidéos de casting et des quiz, ainsi qu’un nouvel album amélioré pour « The Harder They Fall » avec des looks en coulisses à faire la bande originale d’artistes comme Jay-Z, Kid Kuddi, Mme Lauryn Hill, et plus encore.

Les utilisateurs sur ordinateur de bureau, iOS et les meilleurs téléphones Android peuvent trouver le nouveau hub à partir d’aujourd’hui simplement en recherchant « Netflix ». Le Netflix Hub est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande et en Inde.

