Spotify et Peloton étendent leur partenariat pour le Workout Hub de Spotify

Spotify étend son partenariat avec Peloton pour donner à la marque une place centrale dans son Workout Hub.

L’année dernière, Spotify a annoncé que des instructeurs Peloton comme Olivia Amato et Kendall Toole organiseraient des expériences de fitness musicales guidées sur Peloton en utilisant la liste de lecture Power Hour de Spotify. Maintenant, ce partenariat semble s’étendre en offrant à Peloton un traitement frontal et central dans le Workout Hub de Spotify.

Peloton dispose désormais d’une étagère dédiée Curated by Peloton dans le hub lui-même. Cette étagère présente sept listes de lecture des instructeurs Peloton pour les routines de fitness populaires. Running by Peloton, Strength by Peloton et Playlist de Tunde Oyeneyin ne sont que quelques exemples de ce nouveau partenariat élargi.

Spotify dit que les listes de lecture organisées offrent un aperçu de la musique présentée dans les cours Peloton, ainsi que de l’instructeur.

« En plus de Tunde, ce mois-ci, nous présentons les listes de lecture d’un groupe diversifié de superstars Peloton Instructors », indique le communiqué de presse. Certains des instructeurs que Spotify présente ce mois-ci incluent :

Peloton Vice-président de la programmation de remise en forme Robin ArzonInstructeur de marche et de force Adrian WilliamsInstructeur de yoga Mariana FernandezInstructeur de cyclisme et de force Ally Love

Spotify s’est également entretenu avec l’instructeur de Cycling and Bike Bootcamp, Tunde Oyeneyin, lors du dernier épisode de son podcast For the Record. Oyeneyin dit que la partie musicale du cours d’exercices est aussi importante que le rôle des instructeurs.

« Les gens viennent me voir pour différentes raisons – s’ils veulent que quelqu’un les motive, s’ils cherchent à être mis au défi et s’ils veulent vraiment une bonne liste de lecture », explique Oyeneyin.

« La musique de ma liste de lecture est définitivement un facteur qui attire les gens. Et je pense que parfois les gens ne veulent pas nécessairement le défi, mais ils sont tellement accros à la liste de lecture qu’elle les attire généralement. Pour faire ce que je suis exigeant de vous, vous devez avoir une bande son qui vous propulse.

Spotify lance même un quiz « Trouvez votre instructeur » pour ceux qui sont intéressés mais ne savent pas par où commencer. L’application vous posera quelques questions rapides et, en fonction de votre comportement d’écoute, découvrira les goûts musicaux de l’instructeur Peloton qui correspondent aux leurs.