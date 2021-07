Spotify et Tinder publient les chansons les plus utilisées pour trouver l’amour

Chercher l’amour au milieu de 2021 peut être un défi pour les célibataires du monde entier, mais l’audio a le grand pouvoir de connecter les gens, et dans ces moments où nous passons plus de temps à la maison, la musique et les podcasts peuvent être un excellent outil pour trouver quelqu’un de spécial.

En cette Saint-Valentin, Spotify et Tinder s’associent pour partager quelques tendances qu’ils ont détectées chez leurs utilisateurs sur le pouvoir de la musique et des podcasts pour trouver un bon « match », ou ce qui est le même, quelqu’un de spécial. Après tout, vous pouvez apprendre beaucoup d’une personne par ce qu’elle écoute.

L’une des tendances détectées par Spotify parmi les utilisateurs espagnols est qu’à l’approche de la Saint-Valentin, Ils essaient de trouver des podcasts pour les meilleurs conseils sur les rencontres et les relations.

En réalité, en Espagne la consommation de podcasts liés à l’amour a augmenté de 28% par rapport à l’année dernière à cette même période. Et globalement, même 49%.

Parmi les podcasts préférés des Espagnols sur Spotify liés à l’amour (dans tous ses domaines), figurent : ‘Je ne sais pas, dis-moi’, ‘Avec amour, merde !’, ‘Martha Debayle’, ‘L’amour ne fait pas mal mais le couple le fait’ et ‘Modern Love’.

Pour sa part, Tinder a révélé que l’ajout d’une chanson améliore l’expérience de « swiper » ou de glisser pour obtenir plus de « matchs »‘, c’est-à-dire que si vous suscitez l’intérêt de quelqu’un, il déplacera votre photo avec son doigt vers la droite et vous pourrez commencer à parler.

En outre, Selon les données de Tinder, la musique est le passe-temps numéro un que les utilisateurs incluent dans leur profil. Ajouter une chanson peut être le meilleur moyen d’obtenir un rendez-vous (même virtuel) pour la Saint-Valentin à temps.

Le « top 5 » des chansons que les utilisateurs espagnols incluent le plus dans leurs profils Tinder sont : “Permis de conduire”, par Olivia Rodrigo; « DÁKITI », de Bad Bunny avec Jhay Cortez ; Les « lumières aveuglantes » de The Weeknd ; « Good Days » de SZA et « Mood (feat. Iann dior) » de 24kGoldn avec Iann Dior.

Et si nous parlons de musique sur Spotify, certaines des chansons que les Espagnols ajoutent le plus à leurs playlists de la Saint-Valentin sont : « Tú Me Dejaste De Querer », de C. Tangana avec La Húngara et Niño de Elche ; “Permis de conduire”, par Olivia Rodrigo; « Quelqu’un que vous avez aimé » de Lewis Capaldi ; “Say You Won’t Let Go”, de James Arthur et “DÁKITI”, de Bad Bunny avec Jhay Cortez.

Pour découvrir plus de chansons, la section ‘Romance’ de Spotify contient les meilleures playlists pour célébrer la Saint-Valentin, seul ou en couple.