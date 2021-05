Spotify et YouTube Music désormais disponibles hors ligne sur les montres Google Wear

Les montres Google Wear bénéficient d’une prise en charge de la lecture hors ligne pour Spotify et Youtube Music.

Le dernier discours des développeurs de Google a détaillé plusieurs changements à venir dans son écosystème de montres. Le système d’exploitation Wear de Google fusionne avec le Tizen de Samsung, avec un système d’exploitation mis à jour pour des performances plus rapides. L’application YouTube Music pour Wear OS a également reçu une mise à jour pour télécharger de la musique directement sur les appareils Wear.

L’écosystème smartwatch de Google est à la traîne par rapport à la montre Apple en matière d’écoute de musique hors ligne.

Spotify et YouTube Music prenant en charge la lecture de musique hors ligne devraient vous aider. L’Apple Watch peut lire les chansons téléchargées via Apple Music sans problème. Google a passé les deux dernières années à tuer Google Play Music, qui fonctionnait parfaitement avec Wear OS. Son remplaçant, YouTube Music, ne prenait pas en charge Wear OS dès le départ, et Google est en train de le prendre en charge.

Pendant des années, les utilisateurs d’Android ont dû utiliser leurs montres comme des lecteurs .mp3 glorifiés, chargeant des fichiers qu’ils possèdent sur l’appareil. Les smartwatches Samsung Galaxy ont pris en charge la lecture Spotify hors ligne grâce à un accord exclusif avec Spotify et Samsung.

Les offres d’accessoires de Google ont également été assez limitées en termes de fonctions dans le passé. Alors que l’Apple Watch s’est fortement concentrée sur la santé et la forme physique, les appareils portables de Google ont été partout. La musique n’a cependant jamais été au premier plan de l’expérience.

Au moins, Spotify reste déterminé à faire de la musique une expérience sur plusieurs appareils.

«Nous pensons que les appareils portables seront de plus en plus importants à l’avenir et nous considérons notre investissement dans Wear comme absolument essentiel pour Spotify», déclare Jessika Malmcrona, chef de produit pour les voitures et les appareils portables chez Spotify.

Les appareils portables sont une autre catégorie d’appareil sur laquelle Spotify peut identifier que vous souhaitez peut-être des recommandations différentes. Tout comme son test bêta pour CarThing, Spotify peut indiquer les chansons et les podcasts que vous téléchargez pour les écouter sur un appareil portable. Ses algorithmes peuvent vous recommander de nouveaux podcasts sur la criminalité à télécharger sur le chemin de la salle de sport, par exemple.

La répartition des recommandations en fonction du périphérique d’écoute n’est qu’une des façons dont Spotify tente de rendre son expérience d’écoute musicale plus intelligente. Mais ces petites atteintes à la vie privée provoquent une énorme réaction alors que Spotify continue de breveter davantage de technologies de surveillance pour surveiller les habitudes d’écoute de ses utilisateurs.

Spotify n’a pas partagé de chronologie de la mise à jour de l’application Wear OS, sauf bientôt. Cependant, les utilisateurs d’Android Wear OS demandent une lecture hors ligne depuis des années.