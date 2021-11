Spotify étend la fonctionnalité de paroles en direct de style Apple Music à l’échelle mondiale

Depuis plus d’un an, Spotify teste la fonction de paroles en direct de style Apple Music. Après l’avoir étendu aux États-Unis au début de l’année, il est maintenant déployé à l’échelle mondiale. Selon TechCrunch, Spotify utilisera les paroles fournies par Musixmatch pour étendre son offre et proposer des paroles en direct aux utilisateurs en Inde, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.

Auparavant, la plupart des marchés disposaient de la fonctionnalité « Derrière les paroles », qui a été lancée en 2016 mais n’offrait pas de paroles en temps réel, ce qui a été une plainte pour des milliers d’utilisateurs au fil des ans. Pour cette raison, la société a confirmé à TechCrunch qu’elle mettrait fin à « Derrière les paroles » en raison de cette nouvelle fonctionnalité.

La fonction paroles en direct est disponible sur iOS, Android, les ordinateurs de bureau, les consoles de jeu (PS4, PS5, Xbox One) et les téléviseurs (Android TV, Amazon Fire TV, Samsung, Roku, LG, Sky et Comcast). TechCrunch explique comment accéder à cette fonctionnalité :

Sur mobile, les utilisateurs peuvent glisser vers le haut depuis l’écran « En cours de lecture » ​​pour voir les paroles de la piste défiler en temps réel pendant la lecture de la chanson. Sur l’application de bureau, vous pouvez plutôt cliquer sur l’icône du microphone dans la barre « En cours de lecture ». Et sur l’application Spotify TV, vous accédez au coin supérieur droit de la vue « En cours de lecture » ​​pour activer les paroles à partir du bouton des paroles.

Il existe également un bouton de partage intégré qui permet aux utilisateurs de sélectionner les paroles qu’ils souhaitent partager et la destination. Heureusement, les utilisateurs gratuits et premium peuvent utiliser cette nouvelle expérience Lyrics sans problème.

Toujours dans le département musique, alors que Spotify rattrape Apple Music avec sa fonction de paroles en direct, Deezer a annoncé aujourd’hui le lancement de paroles synchronisées sur Xbox. Avec cela, le service de streaming musical offrira une expérience améliorée qui permettra aux joueurs de chanter leurs morceaux préférés directement depuis leur console.

Différent des paroles de Spotify, Deezer nécessite un abonnement Premium. Il note :

Les fans de Xbox qui souhaitent faire une pause dans la lecture peuvent également appuyer sur pause et se concentrer uniquement sur leur musique. Détendez-vous avec votre Flow personnel, un flux infini de pistes qui incluent les pistes que vous aimez et de nouvelles recommandations. Si Flow joue une chanson que vous n’aimez pas, appuyez simplement sur notre option « interdire » et vous n’aurez plus à vous soucier d’entendre à nouveau une piste indésirable.

