Spotify étend la prise en charge des abonnements aux podcasts à tous les créateurs américains

En avril, Spotify a annoncé qu’il contrerait la nouvelle plate-forme d’abonnement aux podcasts d’Apple avec son propre support pour permettre aux créateurs d’offrir des abonnements à leurs émissions. La fonctionnalité a été lancée plus tôt cette année pour sélectionner des créateurs, et maintenant Spotify a annoncé qu’il étend la plate-forme à tous les podcasteurs américains.

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Spotify a annoncé que les abonnements aux podcasts étaient désormais disponibles pour tous les podcasteurs basés aux États-Unis. La fonctionnalité d’abonnement aux podcasts de Spotify est alimentée par Anchor. La société affirme que les créateurs peuvent marquer les épisodes comme réservés aux abonnés et les publier sur Spotify et d’autres plateformes dans l’interface Anchor.

Spotify a également détaillé deux mises à jour qu’il effectue “sur la base des apprentissages au cours de la période de test”:

Nous allons étendre le nombre de points de tarification à 20 options qui peut être choisi par le créateur, offrant une flexibilité accrue.

Nous offrons désormais la possibilité aux créateurs de télécharger une liste d’adresses de contact pour leurs abonnés afin qu’ils puissent interagir davantage avec leurs bases d’abonnés et offrir encore plus d’avantages.

Spotify ne réduira pas ses revenus d’abonnement aux podcasts avant 2023, date à laquelle il commencera à prendre 5%. La société ne prend pas non plus en charge les achats intégrés sur iPhone et iPad, ce qui lui permet d’éviter de payer à Apple une réduction de 30% des abonnements. Au lieu de cela, les utilisateurs devront naviguer vers un site Web externe pour s’inscrire à un abonnement à un podcast.

Spotify ajoute :

Les abonnements aux podcasts continueront d’évoluer et de croître à mesure que nous apprenons des créateurs qui réussissent avec ce modèle. Nous prévoyons de nous développer à l’international très bientôt : à partir du 15 septembre, les auditeurs internationaux auront accès à du contenu réservé aux abonnés, et peu de temps après, nous mettrons la fonctionnalité à la disposition des créateurs du monde entier. Restez donc à l’écoute.

Les abonnements Apple Podcasts ont été lancés plus tôt cette année et ont jusqu’à présent suscité des réactions mitigées de la part des podcasteurs. Les lecteurs de . familiers avec notre podcast hebdomadaire Happy Hour . (co-organisé par Benjamin Mayo et Zac Hall) peuvent trouver notre version sans publicité et de meilleure qualité de chaque épisode pour 4,99 $/mois ou 49,99 $/an sur les abonnements Apple Podcasts.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :