Spotify étend l’accès à son appareil embarqué « Car Thing », disponible au prix de 80 $

Plus tôt cette année, Spotify a lancé son tout premier appareil embarqué surnommé « Car Thing ». Après six mois de disponibilité sur invitation uniquement, Spotify étend désormais l’accès à Car Thing aux abonnés américains qui souhaitent acheter l’écran embarqué à 79,99 $.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Car Thing de Spotify est en quelque sorte le point de vue de l’entreprise sur CarPlay. Il prend en charge le mot de réveil «Hey Spotify» pour un contrôle mains libres. L’écran tactile vous permet de naviguer dans l’interface Spotify, tandis qu’il existe également des boutons physiques.

Semblable à CarPlay, Car Thing de Spotify nécessite un smartphone pour fonctionner. Car Thing se connecte à votre iPhone via Bluetooth, et les données cellulaires sont ensuite partagées entre votre téléphone et Car Thing pour accéder à la musique, aux podcasts et plus encore. Car Thing se connecte à votre voiture via Bluetooth ou un câble audio dédié. Dans la boîte avec Car Thing, vous trouverez du matériel de montage pour le placer sur le tableau de bord de votre voiture. Il existe différentes options incluses ici pour s’adapter à différents styles de voitures.

Voici les derniers détails fournis aujourd’hui par Spotify sur la disponibilité de Car Thing :

Certains utilisateurs aux États-Unis qui se sont inscrits sur la liste d’attente de Car Thing seront parmi les premiers à acheter Car Thing pour 79,99 $. Tous les utilisateurs américains de Spotify – Free et Premium – peuvent s’inscrire à la liste d’attente de Car Thing. Car Thing nécessite un abonnement Spotify Premium payant – qu’il s’agisse d’un forfait individuel, familial ou étudiant – et se connecte à votre smartphone pour les données mobiles. Nous avons déjà publié quelques mises à jour logicielles et continuerons à évoluer et à les améliorer au fil du temps.

Car Thing n’est pas un concurrent ou un remplacement pour les systèmes d’infodivertissement automobile, y compris CarPlay. C’est plutôt une alternative ou même un complément. Cela pourrait également être utile pour ceux qui ont des voitures plus anciennes sans support CarPlay.

Vous pouvez en savoir plus sur le site Web de Spotify. Prévoyez-vous de commander Car Thing de Spotify ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

