Spotify étend les podcasts internes – Découvrez ceci et contrôlez le micro

Spotify lance deux nouveaux podcasts destinés aux professionnels du secteur.

L’année dernière, le géant du streaming a lancé le podcast For the Record, avec des interviews de dirigeants, d’employés et d’experts de l’industrie. Maintenant, la société étend sa stratégie de podcast interne avec deux nouvelles émissions – Discover This et Mic Check.

Spotify: Discover This arrive le 14 octobre et comprendra des informations sur la musique, le podcasting, les moments culturels et les tendances, selon la société. Le podcast comportera un mélange de musique, d’interviews d’artistes et d’autres contenus surprises. Le premier épisode se penche sur l’évolution de la musique country et présente quelques artistes émergents dans le genre.

Un autre nouveau podcast Spotify est Mic Check, qui mettra en relation les créateurs avec les fans grâce à des conversations intimes avec des musiciens et des podcasteurs du monde entier. Chaque épisode se concentrera sur des enregistrements exclusifs et des histoires personnelles des artistes et podcasteurs présentés.

Spotify lance également la troisième saison de son podcast For the Record plus tard ce mois-ci. For the Record offre aux auditeurs un aperçu des coulisses de Spotify avec une discussion sur les rapports de revenus, les lancements de produits et les mises à jour commerciales. Spotify dit que For the Record sera le «seul» endroit pour entendre certaines mises à jour commerciales.

« Nous voulons raconter des histoires d’une manière qui est uniquement Spotify et probablement sans surprise, nous pensons que l’audio fournit le support parfait », a déclaré Dustee Jenkins, responsable des communications mondiales de Spotify.

« En tant qu’entreprise, nous nous efforçons de rapprocher les créateurs et les fans, et nos podcasts contribuent à cette ambition. En passant d’un podcast à trois segments avec des publics distincts, nous pouvons nous assurer que les histoires que nous racontons et les sujets que nous couvrons atteignent les personnes qui se soucient le plus d’eux.

Pour l’essentiel, Spotify a divisé le contenu du podcast For the Record en émissions plus rationalisées. Spotify dit que c’est parce que ce qui attire les oreilles des créateurs et des industries du divertissement est différent de ceux du secteur des modes de vie et des tendances de consommation. Spotify espère capter l’attention de chaque public avec un podcast sur mesure pour chacun.