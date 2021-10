Spotify étend sa version « limitée » de Car Thing aux États-Unis. Voici ce que vous devez savoir.

Spotify présente Car Thing comme pipeline pour les navetteurs qui n’ont peut-être pas de voiture compatible Bluetooth. Cela donne à ces navetteurs un moyen d’écouter Spotify facilement sans compter sur les petits haut-parleurs de leur téléphone. Spotify affirme que son objectif est de proposer de la musique et des podcasts à un plus large éventail d’utilisateurs. Voici comment il prévoit de le faire.

Spotify étend la sortie de Car Thing aux États-Unis – Ce qu’il faut savoir

Tout utilisateur aux États-Unis qui s’est inscrit sur la liste d’attente de Car Thing sera parmi les premiers à avoir la possibilité d’acheter l’appareil pour 79,99 $. Tous les utilisateurs de Spotify sont éligibles pour la liste d’attente de Car Thing, vous n’avez pas besoin d’être membre Spotify Premium.

Cependant, l’utilisation de Car Thing nécessite un abonnement Spotify Premium payant. Tous les forfaits payants sont admissibles – forfaits Individuel, Familial, Duo ou Étudiant. L’appareil se connecte à votre smartphone et utilise ses données mobiles.

Spotify dit qu’il a déjà publié des mises à jour logicielles pour Car Thing aux premiers testeurs.

La société continuera d’évoluer et d’améliorer l’interface de l’appareil au fil du temps. C’est un poids léger, 3,4 oz. appareil qui offre une commande vocale, des boutons et un écran tactile pour la navigation.

L’interface de Car Thing dispose de quatre boutons prédéfinis pour accéder à votre contenu préféré. Par défaut, ces boutons sont réglés sur les chansons préférées, les listes de lecture Daily Drive et Morning Commute de Spotify, et le dernier préréglage est vide – à définir par l’utilisateur. Les quatre préréglages peuvent être changés en n’importe quoi. Les commandes vocales sont accessibles en disant « Hey Spotify » comme commande. L’appareil écoute et collecte les données vocales avec quatre microphones situés en haut.

La politique de Spotify concernant la collecte de données vocales lui permet de collecter des enregistrements de ce que vous dites à l’appareil. Spotify dit qu’il utilisera les données pour améliorer la fonctionnalité au fil du temps. Spotify n’a pas non plus partagé le nombre d’appareils expédiés à ce jour.