Spotify Exec appelle l’artiste “habilité” pour avoir demandé un centime par flux

Nous avons couvert les efforts des artistes pour augmenter leurs redevances de streaming Spotify, y compris les demandes de payer un centime par flux. Maintenant, nous avons une meilleure idée de ce que Spotify ressent vraiment à ce sujet.

Ashley Jana est comme beaucoup d’artistes indépendants qui luttent pour gagner de l’argent grâce aux plateformes de streaming. Elle a quelques millions de flux sur Spotify, mais en tire très peu grâce à un taux de redevance par flux extrêmement bas. Alors qu’Apple Music a récemment augmenté son paiement de redevances par flux à un centime par flux, le taux par flux de Spotify n’en reste qu’une fraction. Au dernier décompte, les paiements par flux de Spotify oscillaient entre 0,003 $ et 0,005 $, ce qui correspond au mieux à la moitié de ce qu’Apple paie, mais généralement beaucoup plus bas selon nos données.

Alors pourquoi Spotify ne paie-t-il pas plus ? Ashley Jana a posé cette question à Jim Anderson, qui a conçu (et même “inventé”) la plate-forme Spotify, lors d’une conférence sur l’industrie de la musique à New York. Anderson, qui a également cofondé About.com, était une interview principale au SyncSummit New York, où il a été salué comme « inventeur et architecte de solutions » au programme de la conférence.

« Le problème était de distribuer de la musique. Pas pour te donner de l’argent, d’accord ?

À la fin de cette interview, Ashley Jana a demandé à Anderson pourquoi Spotify ne payait pas plus, suggérant spécifiquement un taux d’un centime par flux. Elle a également enregistré la conversation. Incidemment, tout cela a baissé en 2019, bien que Jana ait déclaré qu’elle avait conservé l’enregistrement pendant plus d’un an parce qu’elle craignait les représailles de l’industrie.

En réponse à la question, Anderson a réprimandé à plusieurs reprises Jana pour avoir « le droit », tout en expliquant que Spotify n’a aucune obligation de résoudre le problème de la rémunération des artistes.

« Voulez-vous parler des droits maintenant ? » Anderson a demandé au public et au modérateur, après avoir utilisé à plusieurs reprises « droit » pour caractériser la question posée par Jana. Ensuite, Anderson a déclaré que Spotify n’avait jamais été créé pour faire de l’argent aux artistes – tout en critiquant les demandes pour exactement cela.

“Je pense que Taylor Swift n’a pas besoin de 0,00001 plus de flux”, a déclaré Anderson, se référant aux demandes du public de Swift pour une meilleure compensation Spotify pour les artistes.

« Le problème est le suivant : Spotify a été créé pour résoudre un problème. Le problème était le suivant : le piratage et la distribution de musique. Le problème était de faire sortir la musique des artistes pour résoudre un problème. Le problème n’était pas de payer les gens de l’argent.

Voici les échanges détaillés entre Ashley Jana, Jim Anderson et l’intervieweur (et PDG de SyncSummit) Mark Frieser. Un extrait de l’enregistrement est également ci-dessous :

Ashley Jana: Salut, tu es génial pour ce que tu as créé, et je ne peux pas croire que tu sois là parce que je pense à toi depuis un moment —

[audience laughter]

Je suis un artiste, et je ne te supplie pas ni ne te demande de faire quoi que ce soit. Je vous demande juste d’envisager quelque chose, l’idée d’avoir un service de dix dollars par mois plus un cent par chanson ; ça ferait tellement plus d’argent aux gens, et tout le monde est vraiment fauché —

Jim Anderson: Plus d’argent?

Jana: — eh bien les artistes sont vraiment fauchés.

Membre du public: Nous avons besoin de plus d’argent !

Jana: Nous ne gagnons pas d’argent avec les streams. Et je sais que vous le savez, et je n’essaie pas de vous mettre dans l’embarras. Je dis juste qu’un centime n’est même pas tant d’argent si vous ajoutez 2 millions de fois .01, ce n’est toujours pas tant que ça. Et si vous vouliez simplement considérer –

Anderson: Oh, je vais emprunter cette route, tu le sais ça.

Intervieweur (Mark Frieser): Ce n’est vraiment pas une route dont nous avons déjà parlé, mais je vais le laisser faire ça —

Jana: Merci encore.

Anderson: Tu veux que je suive cette route ? Je vais emprunter cette route.

Frieser: Eh bien, si vous en avez besoin.

Anderson: Attendez, est-ce que je descends la route du droit maintenant, ou est-ce que j’attends une minute ?

Frieser: Eh bien, vous savez quoi, je pense que vous devriez faire ce que vous devez faire.

Anderson: Doit-on le faire maintenant ?

Frieser: Ouais, ce que vous pensez devoir faire.

Anderson: Alors peut-être que je devrais emprunter la voie du droit maintenant ? Ou dois-je attendre quelques minutes ?

Frieser: Voulez-vous attendre quelques minutes ? Peut-être prendre une autre question ou deux ?

Anderson: [to the audience] Voulez-vous parler du droit maintenant ? Ou parlons-nous de –

[Crowd voices interest in hearing the answer from Anderson]

Jana: Je ne pense pas que ce soit le droit de demander des tarifs normaux, comme avant.

Anderson: Tarifs normaux ?

Jana: Non, l’idée est d’en faire une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties.

Anderson: OK OK. Nous devrions donc parler de droit. Je veux dire, j’ai un problème avec les commentaires de Taylor Swift. J’ai ce problème avec ça, et nous l’appellerons le droit. Je veux dire, je me considère comme un artiste parce que je suis un inventeur, d’accord ? Maintenant, je cède librement mes brevets pour rien. Je ne perçois jamais de royalties sur quoi que ce soit.

Je pense que Taylor Swift n’a pas besoin de 0,00001 de plus un flux. Le problème est le suivant : Spotify a été créé pour résoudre un problème. Le piratage était le suivant : le piratage et la distribution de musique. Le problème était de faire sortir la musique des artistes pour résoudre un problème. Le problème était de ne pas payer les gens.

Jana: Mais maintenant c’est un problème, c’est un problème maintenant —

Anderson: Le problème, le problème était de distribuer de la musique. Pas pour te donner de l’argent, d’accord ? Le problème était de distribuer de la musique.

Nous n’avons pas fait le [label] offres. Je veux dire, ceux-là ne sont pas nos problèmes.

Jana: Mais les gens paieraient un cent par chanson. C’est littéralement un cent.

Anderson: D’accord, mais vous ne comprenez pas. L’accord est le suivant : vous êtes prêt ? Si l’infrastructure ne fonctionne pas, ce n’est pas mon problème.

[later in the discussion]

Ce monde dans lequel nous vivons est également construit sur le droit. En ce moment aujourd’hui, tout le monde ici dans ce monde plus jeune ici – tout le monde semble penser au droit –

Jana: Ce n’est pas la même chose.

Anderson: Comment ça, c’est pas pareil ?

Jana: Le droit, c’est quand vous voulez plus que ce qui est normal —

Anderson: Corriger!

Jana: Nous recevons beaucoup moins que d’habitude.

Anderson: Selon vous, qu’est-ce qui est considéré comme la norme en ce moment ?

Jana: Quand tu étais jeune, c’était la norme. Les gens ont gagné de l’argent en vendant des chansons sur lesquelles ils ont travaillé très dur pendant très longtemps. Et maintenant, nous l’offrons gratuitement.

[later in the discussion]

C’est juste une question de compassion. Il s’agit de situations gagnant-gagnant. Les meilleures offres commerciales sont gagnant-gagnant, et il y a — vous avez résolu un problème, mais maintenant il y en a un autre ! Et je dis juste, tu es là, je suis là, et je n’essaie pas d’attaquer ce que tu fais, mais je ne vais pas être d’accord avec toi et dire que les musiciens ont le droit parce qu’ils ne Je ne veux pas être fauché.