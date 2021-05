Spotify facilite le partage de podcasts sur Android

Spotify a plongé profondément dans le podcasting au cours des derniers mois, et il combine maintenant ce nouvel intérêt avec ses fonctionnalités de collaboration préexistantes. En cours de déploiement aujourd’hui pour les utilisateurs de téléphones iOS et Android, Spotify vous permettra désormais de partager des podcasts horodatés.

Rappelez-vous comment vous pouvez partager une vidéo YouTube avec l’horodatage précis que vous voulez que quelqu’un regarde? C’est comme ça, mais pour Spotify. Lorsque vous écoutez un podcast, vous pourrez utiliser la fonction “basculer pour partager” pour partager un podcast au moment précis où vous souhaitez qu’ils se connectent. En d’autres termes, vous pouvez partager les parties les plus juteuses de votre véritable crime podcast avec vos amis maintenant avec cette fonctionnalité.

Spotify avait investi dans le partage de fonctionnalités au cours de la pandémie, lançant des fonctionnalités telles que les sessions de groupe afin que les gens puissent s’amuser ensemble tout en étant séparés. Même à la fin de la pandémie pour certains, ces fonctionnalités collaboratives resteront importantes. Il vise également davantage à inciter les utilisateurs à s’engager socialement avec des podcasts et à les partager avec leurs amis. Alors que Spotify monétise sa branche de podcasting, la société souhaite inciter davantage d’utilisateurs à les écouter. Si vous êtes accro à un gratuit, vous êtes plus susceptible de le monétiser.

Spotify lancera également deux autres fonctionnalités. Le premier est une mise à jour de Canvas, une fonctionnalité décrite comme «une illustration d’album pour l’ère du streaming». C’est essentiellement une courte boucle vidéo qui remplace la pochette d’album. Il est maintenant disponible sur Snapchat. Il a toujours été présent sur Instagram, mais les utilisateurs pourront désormais également utiliser l’autre plate-forme de médias sociaux populaire. Spotify vous permettra également de prévisualiser l’apparence de vos partages Canvas à l’avance.

L’intérêt de Spotify pour la création de nouvelles fonctionnalités sociales fait partie d’une réponse à la demande des clients. La société affirme que 40% des utilisateurs trouvent de la nouvelle musique de leurs groupes d’amis sur les canaux sociaux, donc rendre le partage plus facile et plus pratique aidera les auditeurs à trouver de nouvelles pistes.

