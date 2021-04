Spotify fait face à des appels à abandonner le brevet de recommandation vocale

Une collection d’activistes et de musiciens a officiellement appelé Spotify à abandonner un «brevet terrifiant» qu’il a obtenu en janvier, conçu pour analyser les voix des auditeurs ainsi que les bruits de fond et recommander des morceaux en conséquence.

Le groupe de défense des droits numériques à but non lucratif Fight for the Future s’est coordonné avec l’Union des musiciens et des travailleurs apparentés (UMAW) – qui a fait les gros titres le mois dernier pour avoir organisé des manifestations en dehors des bureaux de Spotify et exigé un taux de redevance d’un centime par flux – sur cette dernière campagne .

Surnommée «Stop Spotify Surveillance», les objectifs de l’initiative semblent assez simples, car les organisateurs ont exigé que la principale plate-forme de streaming musical «abandonne publiquement ce brevet et s’engage à ne pas utiliser de technologie de surveillance invasive sur les auditeurs».

À titre d’information, Spotify a d’abord déposé le brevet – nom générique «Identification des attributs de goût à partir d’un signal audio» – en février 2018, et l’USPTO a accordé ledit brevet fin janvier de cette année. La technologie sous-jacente permettrait au service d’identifier «l’intonation, le stress et le rythme» dans la voix des utilisateurs, et cette information permettrait alors à la plate-forme d’identifier «l’état émotionnel d’un locuteur fournissant la voix» et de recommander de la musique.

Expliquant leurs préoccupations concernant le brevet, les parties à l’origine de la campagne Stop Spotify Surveillance ont souligné les points soulevés par NPO Access Now dans une lettre ouverte, notamment qu’une telle pratique serait profondément invasive et pourrait exposer les utilisateurs de Spotify à des menaces de sécurité de la part de harceleurs ou du gouvernement. surveillance.

«Cela pourrait également nuire de manière disproportionnée aux personnes trans et être utilisé pour nous manipuler émotionnellement tous. Les logiciels de reconnaissance des émotions sont largement perçus comme de la pseudoscience raciste, il est dégoûtant que Spotify envisage même d’utiliser une telle technologie pour extraire des données et profiter des auditeurs de musique », poursuit le message sur le site Web de Stop Spotify Surveillance.

«Et c’est horrible de penser au genre d’impact que cela pourrait avoir sur les artistes et créateurs indépendants, lorsque la promotion de la musique repose sur la surveillance plutôt que sur l’art.»

Le musicien indépendant (et réalisateur de Fight for the Future) Evan Greer a également sorti un nouveau clip pour sa chanson «Surveillance Capitalism», et la chanson fera partie d’un album à venir intitulé Spotify is Surveillance. L’intégralité des revenus de cette dernière parviendra à l’UMAW.

Il convient de noter en conclusion que Spotify a lancé cette semaine son mot de réveil «Hey Spotify» pour la sélection de musique mains libres – signalant apparemment que des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires liées à la voix sont à venir. D’autres brevets récents de Spotify englobent une technologie permettant de générer automatiquement des listes de lecture personnelles, de cibler des auditeurs en fonction de métriques de nostalgie et même d’associer des chansons ou d’autres contenus multimédias à des vidéos générées par les utilisateurs.