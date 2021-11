Spotify fait face à un recul continu de la technologie de reconnaissance vocale

En avril, certains militants et musiciens ont appelé Spotify à abandonner un « brevet terrifiant » – conçu pour analyser les voix des utilisateurs et recommander la musique en conséquence – que la société basée à Stockholm avait obtenu vers le début de 2021. Aujourd’hui, malgré la publication d’une réponse formelle sur le sujet il y a sept mois, Spotify est à nouveau confronté à un recul de la technologie de reconnaissance vocale.

La principale plate-forme de streaming musical a déposé le brevet au centre de la controverse – « Identification des attributs de goût à partir d’un signal audio » – en février 2018, et comme indiqué, l’USPTO a approuvé cette demande en janvier. En bref, le brevet décrit une technologie qui identifierait « l’intonation, l’accent et le rythme » de la voix avant d’identifier « l’état émotionnel » du locuteur à portée de main. Et c’est cet état émotionnel que Spotify (et peut-être d’autres sociétés sur toute la ligne, selon les observateurs) prendraient en compte lors de la formulation de recommandations de chansons.

Des entités et des individus, y compris Access Now, un organisme à but non lucratif axé sur la technologie, ont ensuite exprimé leurs critiques à l’égard du brevet et de ses possibilités à long terme, attirant une réponse formelle de Spotify peu de temps après. Plus précisément, Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique, a affirmé dans une lettre que Spotify prend la confidentialité des utilisateurs « très au sérieux ».

« Spotify n’a jamais mis en œuvre la technologie décrite dans le brevet dans aucun de nos produits et nous n’avons pas l’intention de le faire », a déclaré Gutierrez, l’exécutif de longue date de Microsoft. « Nos équipes de recherche et développement envisagent et développent constamment de nouvelles technologies dans le cadre de notre cycle d’innovation continu. Parfois, ces innovations finissent par être mises en œuvre dans nos produits et parfois non.

« Je peux vous assurer que tous les produits développés par Spotify, maintenant et à l’avenir, refléteront notre engagement à mener nos affaires de manière socialement responsable et à se conformer à la loi applicable », a conclu sa lettre.

Access Now a ensuite déclaré qu’il était « satisfait » du manque de plans de Spotify pour utiliser la technologie de manière imminente – bien qu’il exhorte les supérieurs « à s’engager publiquement à ne jamais utiliser, licencier, vendre ou monétiser » ladite technologie. Il ne semble pas que cet engagement public demandé (ou d’autres garanties satisfaisantes) soit arrivé, cependant, car Access Now a lancé une nouvelle lettre, adressée aux actionnaires de Spotify, dont Tencent, Baillie Gifford et Morgan Stanley (mais pas Universal Music Group) .

Citant les récents commentaires de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen comme le facteur déterminant de l’opposition renouvelée au brevet de Spotify – « nous ne pouvons pas simplement faire confiance à la bonne volonté d’une entreprise technologique lorsqu’il s’agit de choisir entre la maximisation des profits et les droits de l’homme » – le texte puis implore les destinataires « de tenir l’entreprise responsable du développement d’un outil qui compromettrait gravement les droits de l’homme ».

Après avoir réitéré des préoccupations primordiales – telles que le potentiel de la technologie à permettre la « manipulation émotionnelle », la « discrimination » et les « violations de la vie privée » (en termes de demandes d’informations du gouvernement et autres) – Le message d’Access Now se termine par un dernier appel à l’action pour le actionnaires ciblés de Spotify.

« En tant qu’acteurs influents, vous êtes particulièrement bien placé pour garantir que la technologie de Spotify ne sera pas utilisée pour inciter à des violations des droits de l’homme. C’est pourquoi nous vous exhortons à prendre position pour la défense de la dignité humaine et à appeler Spotify à s’engager à ne jamais utiliser, licencier, vendre ou monétiser cette technologie pernicieuse.

Au moment de la publication de cet article, aucune des « parties prenantes influentes » (ni Spotify lui-même) ne semblait avoir commenté la lettre via les réseaux sociaux ou via un communiqué de presse. En mai, Spotify a été nommé dans une action en contrefaçon de brevet centrée sur ses fonctions de publicité contextuelle.