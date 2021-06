Spotify fait face à une enquête du Congrès sur le “mode de découverte” controversé

Spotify fait officiellement l’objet d’une enquête du Congrès sur son « mode découverte » réduisant les redevances, qui permet aux labels et aux artistes d’influencer les recommandations des auditeurs sans payer de frais initiaux – à condition qu’ils acceptent un « taux de redevance d’enregistrement promotionnel » pour les flux résultants.

Le représentant Jerry Nadler (D-NY), président du comité judiciaire, et le représentant Hank Johnson Jr. (D-GA), président du sous-comité sur les tribunaux, la propriété intellectuelle et Internet, ont récemment informé Spotify de l’enquête dans un lettre.

Et pour le fond, le service de streaming basé à Stockholm a dévoilé le “mode découverte” début novembre 2020, spécifiant qu’une phase de test de la fonctionnalité axée sur les recommandations commencerait dans les formats “radio et lecture automatique”.

De plus, la conférence des investisseurs « Stream On » de février 2020 a vu les dirigeants de l’entreprise doubler leur engagement envers le mode Discovery, et Spotify dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 a indiqué : « Les premiers résultats des labels participants ont été positifs, les labels participants ayant vu un Augmentation de 30 % des flux pour le contenu activé en moyenne. »

Cependant, les critiques du mode Discovery affirment depuis longtemps que l’outil pourrait attirer principalement les artistes des grandes maisons de disques et amplifier la concurrence pour les auditeurs, obligeant les créateurs indépendants (qui peuvent le moins se permettre d’accepter des paiements de streaming plus petits) à se contenter d’un taux de redevance par flux inférieur à La moyenne actuelle de Spotify, de 0,003 $ à 0,005 $, afin de continuer à attirer les fans.

Il convient également de préciser que le mode Discovery est indépendant du programme de promotion de Spotify, qui s’est étendu en mars 2020 et a aidé Bad Bunny à obtenir le plus grand début Spotify de 2020 ce même mois – et, finalement, les flux les plus mondiaux de tous les artiste en 2020. (Spotify a déclaré dans son dernier rapport sur les résultats que le premier trimestre “était le plus gros trimestre à ce jour pour les recommandations sponsorisées.”)

S’appuyant sur ce point, Spotify et UMG ont signé en juillet de l’année dernière un accord de licence massif – comprenant « une collaboration sur de nouvelles campagnes marketing de pointe sur la plate-forme de Spotify ».

Ensuite, le directeur financier de Spotify, Paul Vogel, a reconnu en novembre qu’UMG était “prêt à se pencher de manière plus agressive” sur les initiatives promotionnelles et les accords de marché bilatéraux. Quatre des cinq «artistes les plus diffusés en streaming au monde» de Spotify en 2020 sont signés avec Universal Music, tout comme les «artistes féminines les plus diffusées en streaming au monde» de 2020, à la seule exception de Dua Lipa de Warner Music.

De retour à l’enquête du Congrès à laquelle Spotify est confrontée sur le mode Discovery, cependant, le texte souligne qu’en raison de l’impact économique considérable de la pandémie de COVID-19 sur la communauté musicale, « tout plan qui pourrait finalement conduire à une nouvelle baisse des salaires des artistes en activité. et, finalement, potentiellement moins de choix pour les consommateurs » présente « des problèmes politiques importants ».

En outre, les auteurs notent le taux de redevance par flux «déjà bas» payé par Spotify et d’autres services de streaming. « Un tel nivellement par le bas menace d’affaiblir l’objectif fondamental du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle – inciter à la créativité en offrant un juste retour sur son travail », relaie le texte.

Gardant ces idées à l’esprit, les législateurs énumèrent ensuite cinq questions pour Spotify – concernant la mise en œuvre permanente du mode Découverte, la présence de garanties contre un grand volume de boosts « entraînant un nivellement par le bas », les détails de calcul du tarif promotionnel. , et comment les participants pourront mesurer l’efficacité du programme.

Les représentants s’attendent à recevoir la réponse de Spotify « au plus tard » le mercredi 16 juin, et au moment de la rédaction de cet article, les dirigeants ne semblaient pas avoir publiquement abordé la question. Plus tôt cette semaine, au milieu de la bataille en cours entre Spotify et Apple, le responsable des affaires mondiales de Spotify, Horacio Gutierrez, a décrit Apple comme un « tyran impitoyable » infecté par un « ver monopoliste ».