Spotify fait face à une poursuite en contrefaçon de brevet liée à la publicité contextuelle

La plate-forme australienne de diffusion de musique en continu Guvera a déposé une plainte pour contrefaçon de brevet fermement formulée contre Spotify, centrée sur les fonctions de publicité contextuelle de la plate-forme.

Guvera – qui a cessé de fonctionner en tant que service de streaming en 2017 – a récemment déposé la plainte contre Spotify devant un tribunal fédéral de New York. Digital Music News a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant, qui ne précise pas la portée et la nature des opérations actuelles du demandeur.

Mais il va sans dire que malgré la fermeture susmentionnée ainsi qu’une chute très médiatisée (et très controversée) au cours des années précédentes, l’entité Guvera sous-jacente existe toujours sous une forme ou une autre. Et la poursuite de la société, pour sa part, est centrée sur le brevet numéro 8 977 633, intitulé «Système et méthode pour générer un pool de contenus correspondants».

Guvera a déposé le brevet aux États-Unis en décembre 2010, selon la base de données de l’USPTO, après avoir déménagé pour acquérir le brevet en Australie en décembre 2009 (bien que sous le numéro de demande 2009906116 et le titre «Un système et une méthode pour produire et Affichage du contenu représentant une personnalité de marque »).

En bref, le résumé de plus de 6 500 mots du brevet 8 977 633 se concentre sur le fait de tirer parti du pool susmentionné de «contenu correspondant» afin de «fournir au consommateur un choix utile ou commercial».

Plus précisément, le brevet décrit une méthode permettant de lier les profils d’utilisateurs (avec leurs informations personnelles et leurs intérêts) et le «contenu préféré des consommateurs», qui lui-même est ensuite associé «à la publicité des marques associée à ce contenu».

La description multiforme du brevet couvre également les moyens d’attribuer «une valeur quantitative» au «degré d’association» entre le contenu et les marques, ainsi que le rôle important des «données contextuelles», que les entreprises pourraient éventuellement utiliser pour associer à un produit ou service.

Revenant au procès de 10 pages, Guvera déclare avoir «investi plus de 20 millions de dollars dans l’écriture du code source» pour le brevet décrit ci-dessus, et qu’il a concédé cette technologie à des sociétés dont Hungama, dont le siège est à Mumbai.

Cette dernière entité «est disposée à offrir des éléments de preuve dans cette procédure concernant le besoin ressenti depuis longtemps, le succès commercial et la nouveauté de cette invention», mais «une grande entreprise de technologie américaine bien connue» a également autorisé le système, les relais de plainte. De plus, Guvera soutient qu’elle a offert une licence à Spotify, mais la société basée à Stockholm «n’envisagerait pas une licence».

Guvera indique ensuite dans la poursuite que les divers éléments de la description du brevet sont reflétés dans son code source – et sont «disponibles pour inspection». De plus, Spotify enfreint un composant du brevet en présentant «une base de données de consommateurs avec des profils d’utilisateurs», selon le procès, en citant et en créant des liens vers la page Web Spotify pour les marques.

De même, le plaignant allègue (en partie en créant des liens vers des pages Web Spotify supplémentaires et en fournissant plusieurs des citations qui y figurent) que le défendeur attribue «des identifiants de profil à chaque élément de contenu numérique», «génère un pool de contenu correspondant» et identifie le « degré d’association »entre les utilisateurs et les données démographiques cibles des marques, prétendument en violation du brevet.

Par conséquent, Guvera demande «une redevance raisonnable», une «injonction postérieure au jugement», et plus encore. Au moment de la publication de cet article, Spotify – qui a récemment fait l’objet de critiques sur les brevets de «surveillance» qu’il poursuit – n’avait pas commenté publiquement la plainte de Guvera.

