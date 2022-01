Spotify ferme son studio de podcast original en interne

Spotify a récemment investi massivement dans l’industrie du podcast, la société ayant acquis plusieurs studios ces dernières années. Cependant, pour une raison quelconque, Spotify ferme maintenant son studio de podcast original interne connu sous le nom de « Studio 4 ».

Tel que rapporté par The Verge mardi, Spotify a déclaré aux employés travaillant au Studio 4 qu’il serait fermé après le 21 janvier. Là, Spotify produit des émissions originales comme Dissect et Chapo: Kingpin on Trial. Bien que Studio 4 ne soit pas le seul studio de podcast appartenant à la société, il s’agissait du premier studio interne créé avant les principales acquisitions de studios.

Selon le rapport, les employés concernés ont été surpris par l’annonce. Certains d’entre eux ont été réaffectés à d’autres postes, tandis que d’autres ont été licenciés avec la possibilité de postuler à un autre emploi chez Spotify.

L’entreprise a refusé de dire pourquoi elle fermait Studio 4, mais elle a déclaré dans une note interne que la décision avait été prise d’aider l’entreprise « à aller plus vite, à faire des progrès plus importants et à faciliter une collaboration plus efficace au sein de notre organisation ». L’un des employés a déclaré que la nouvelle était « insultante » pour ceux qui y travaillent.

D’autres employés se plaignent que Spotify ait traité Studio 4 comme un « tireur de déchets » pour des projets qui ne correspondaient pas aux autres studios acquis par la société.

On ne sait pas exactement ce qui arrivera à toutes les émissions Spotify produites au Studio 4, mais il semble que toutes ne seront pas supprimées. Le compte Twitter officiel du podcast Dissect a déclaré que le podcast n’était pas annulé et que l’émission se poursuivrait comme d’habitude sur Spotify.

L’année dernière, Spotify a annoncé des abonnements payants aux podcasts suite à l’introduction des abonnements Apple Podcasts. La plate-forme de podcast de Spotify a également dépassé Apple Podcasts en nombre d’auditeurs aux États-Unis. Bien entendu, la société continuera à produire des podcasts originaux via les autres studios acquis.

