Spotify finalise un accord exclusif avec le podcast “Call Her Daddy”

Un nouveau rapport suggère que Spotify est sur le point de conclure un accord d’exclusivité avec le podcast “Call Her Daddy”.

Un nouveau rapport du Wall Street Journal indique que Spotify est en pourparlers avec Alexandra Cooper, animatrice de l’émission. Ce serait encore un autre accord d’exclusivité signé par Spotify avec un podcast parmi les cinq premiers sur le service. Selon ceux qui connaissent les négociations, l’accord vaudrait environ 20 millions de dollars.

“Cela impliquerait également un soi-disant accord de premier regard avec l’intention de Spotify d’aider Mme Cooper à développer d’autres projets”, lit-on dans le rapport du WSJ. Le podcast Call Her Daddy a débuté en 2018 en tant que projet commun pour un jeune public féminin. Il s’agissait du cinquième podcast le plus populaire au monde sur Spotify en 2020, selon Edison Research.

Spotify était impatient de signer des accords d’exclusivité avec des hôtes de podcast populaires. L’accord de Joe Rogan a été négocié au printemps dernier pour un montant estimé à 100 millions de dollars. Spotify a également conclu des accords avec Michelle Obama, Kim Kardashian et Dax Shepard pour des podcasts exclusifs sur son service.

Les acquisitions agressives ont commencé en 2019 lorsque Spotify a signé des accords avec Gimlet Media et the Ringer. En moins de deux ans, le catalogue de podcasts de Spotify est passé de seulement 450 000 émissions en 2019 à 2,6 millions de podcasts sur son service en 2021. En fait, selon les analystes, l’audience américaine des podcasts de Spotify devrait dépasser les podcasts d’Apple cette année.

Spotify expérimente également un service de type Clubhouse après avoir acquis Locker Room en mars. Spotify a annoncé son intention d’étendre Locker Room en une “expérience audio en direct améliorée pour un plus large éventail de créateurs et de fans”. Spotify annonce qu’il proposera des programmes sportifs, musicaux et culturels.

“Nous donnerons aux athlètes professionnels, écrivains, musiciens, auteurs-compositeurs, podcasteurs et autres voix mondiales des opportunités d’organiser des discussions en temps réel, des débats, des sessions AMA et plus encore”, indique le communiqué de presse annonçant l’acquisition de Locker Room.

Alors que les acquisitions de podcasts de Spotify aideront à développer son portefeuille de créations orales, l’audio en direct est la nouvelle frontière. L’intérêt de Spotify à devenir le roi des podcasts a déclenché une frénésie d’acquisitions dans l’industrie. Mais les émissions audio en direct qui commencent dans des endroits comme Clubhouse et Twitter’s Spaces sont mûres pour la cueillette.

Spotify veut devenir plus qu’un simple service de streaming musical. Il veut être le foyer de tout ce qui est audio, des livres audio, des podcasts, des émissions de radio et des discussions en direct avec les fans. La transformation est lente, mais elle se produit.