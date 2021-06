Spotify Greenroom fournit un autre concurrent de Clubhouse

Spotify a annoncé ses plans pour un concurrent de Clubhouse en mars et a lancé aujourd’hui le nouveau service sous le nom de Spotify Greenroom…

Le service est basé sur Locker Room, une application audio en direct axée sur le sport créée par Betty Labs. Spotify a acquis la société afin de lancer son propre service.

Le Verge rapporte :

Les utilisateurs peuvent s’inscrire avec leur identifiant Spotify, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’utiliser l’application. Le flux d’inscription initial permettra également aux utilisateurs de sélectionner leurs intérêts parmi un plus large éventail de sujets, tels que les genres musicaux et les équipes sportives.

Il y aura des opportunités de gagner de l’argent avec Greenroom. Les conversations peuvent être enregistrées et diffusées sous forme de podcasts. De plus, il y aura un financement Spotify pour certains créateurs de salles.

Spotify annonce un fonds pour les créateurs, bien que les détails soient rares. Les utilisateurs de l’application seront payés en fonction de la popularité de leurs chambres et de leur engagement, selon la source proche de la situation, et des accords exclusifs avec les créateurs sont également en cours avec des annonces susceptibles de se produire au cours de l’été. On ne sait pas combien d’argent Spotify consacrera pour attirer les créateurs vers l’application, mais les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire pour plus d’informations ici.